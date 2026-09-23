María Trigo 23 SEP 2026 - 15:34h.

El presentador de ElDesmarque les ha enviado un mensaje claro a las dos estrellas tras comparar sus méritos

Los dardos de Lamine Yamal a Dembélé y Mbappé por el Balón de Oro

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Falta poco más de un mes para que sea la Gala del Balón de Oro 2026. El lunes 26 de ocubre, en el Teatro London Palladium de Londres, se llevará a cabo la ceremonia y hay dos jugadores que, en cada entrevista que dan, se posicionan como grandes ganadores del preciado trofeo dorado. Hablamos de Lamine Yamal y de Kylian Mbappé. Ambos se creen los justos vencedores y este miércoles, en su editorial de ElDesmarque, Manu Carreño ha valorado esta circunstancia y ha hecho una comparativa de lo que ha logrado cada uno de ellos.

Como se puede ver en el vídeo superior, el presentador de Mediaset ha lanzado un mensaje muy directo para luego entrar a valorar los partidos jugados de cada uno de ellos y los goles y las asistencias que han dado. Además, también ha comparado los títulos que ha logrado cada uno.

¿Qué ha dicho Manu Carreño?

Tras la citada comparatavia, Carreño ha dejado una interesante reflexión: "Por pedirlo más veces no necesariamente eres más favorito que los que también pueden optar a él y, sin embargo, no lo piden tanto o no lo piden nunca". Tras ello, en el vídeo aparecen las últimas declaraciones de Lamine Yamal en L'Equipe, donde vuelve a hacer referencia a quién se merece el Balón de Oro.

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Más allá de los dos protagonistas, en cada rueda de prensa y en cada oportunidad que hay, se le está preguntando a entrenador y a futbolistas quién merece ganarlo. Una campaña tan abrumadora cmo habitual por estas fechas. Al fin y al cabo faltan pocas semanas para que Dembélé vea si revalida el trofeo o si tiene sucesor. Cabe recordar que, por ahora, Rodri Hernández ha sido el único jugador español en ganar el preciado galardón.