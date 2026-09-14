María Trigo 14 SEP 2026 - 00:42h.

Las palabras del jugador del FC Barcelona fueron protagonistas en el editorial del periodista en El Chiringuito

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Las palabras de Lamine Yamal en el programa de Movistar + 'Universo Valdano' acaban de salir a la luz y ya están dando la vuelta al mundo. Este domingo por la noche anunciaron que tienen una entrevista exclusiva con el futbolista del FC Barcelona y en el avance va la primera bomba: el campeón del mundo con España tiene muy claro que él debe ser el ganador del Balón de Oro.

"Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo. Para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe", le dijo Lamine Yamal a Jorge Valdano.

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¿Qué piensa Josep Pedrerol de estas palabras?

Acababan de producirse las palabras, pero a Josep Pedrerol ya le dio tiempo a dedicarle unas palabras en su editorial a Lamine Yamal. Como se puede ver en el vídeo superior, el presentador de El Chiringuito elogió la sinceridad del joven futbolista y se declaró un admirador suyo.

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"Es el Lamine que conocemos, no el Lamine que no se esconde, el Lamine que dice lo que piensa. Y que se coloca claramente en la pelea por del Balón de Oro. Cree que lo tiene que ganar él. Aparta a los demás y dice que es una cosa entre Mbappé y yo, los mejores. Yo soy fan de Lamine", manifestó Josep Pedrerol.

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