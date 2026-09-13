Los Packers anotan el primer touchdown de la temporada NFL en Mediaset: 81 yardas asombrosas de Watson

Juan Pérez 13 SEP 2026 - 23:21h.

La conexión de Jordan Love con Watson, crucial desde el inicio del partido

La guía completa para seguir la temporada NFL en Mediaset España: partidos, programas y horarios

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La irrupción de la NFL en Mediaset vuelve este 13 de septiembre a lo grande con un inicio de temporada a lo grande de la mano del partidazo entre Green Bay Packers y Minnesota Vikings. El duelo divisional deja el primer touchdown de la noche en directo en Mediaset Infinity con una espectacular conexión entre Jordan Love y Christian Watson, este último el ejecutor de la anotación después de marcarse una carrera de 81 yardas.

La ruta cruzada de Christian Watson es una de las delicias de la primera jornada de la NFL en la temporada 26/27, sobre todo por lo minucioso de la jugada en cada protagonista. La precisión de Love en el pase y del receptor a la hora de darse la vuelta es perfecta para evitar el primer contacto, y es ahí cuando empieza el desfile de enemigos que parecen caer desalentados al ver la velocidad punta del WR.

El que era el primer pase completado por Jordan Love en todo el partido amplía las expectativas de los Green Bay Packers para la temporada a pesar de las ausencias. El valor del lanzamiento, el manejo del ovoide en las yardas after catch de Watson y la velocidad de este para evitar rivales, colocan la jugada como algo especial, sobre todo porque se convierte automáticamente en el touchdown más largo de la historia del quarterback.

La enemistad entre Packers y Vikings hacen del duelo algo especial que se puede seguir en Mediaset Infinity en directo, y posteriormente a la carta como todas las emisiones de la NFL esta temporada. Una pequeña porción de todo el contenido que preparan Mediaset España y ElDesmarque para hacer la cobertura en abierto y multiplataforma de la 26/27 en la National Football League para acercar una vez más la competición al público español.