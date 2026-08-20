Los 10 mejores running backs de la NFL de cara a la temporada 26/27

Juan Pérez 20 AGO 2026 - 14:21h.

Jahmyr Gibbs y Bijan Robinson, una doble pugna por el mejor RB

Los 10 mejores quarterbacks de la NFL para la temporada 26/27

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Con las expectativas de tener en el NFL Madrid Game 2026 a Bijan Robinson, hacer un listado con los mejores running backs de la competición para la temporada 26/27 es mucho más fácil. El apego al balón de algunos de los jugadores mejor equilibrados deja velocistas de élite en un top 10 donde podrían estar De'Von Achane ni Omarion Hampton, pero ambos se quedan fuera ante alto nivel de cara a la preparación del kickoff planteado para la segunda semana de septiembre.

1º Bijan Robinson (Atlanta Falcons)

La estrella de los Falcons lo será también del NFL Madrid Game 2026, un talento generacional que es capaz de absorber todo el juego de su equipo en sus manos. Él es una condición de victoria en sí mismo, tanto por la capacidad para romper la previsión del rival como por su cambio de dirección de élite con una velocidad endiablada. Es el corredor más completo del fútbol americano actual.

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2º Jahmyr Gibbs (Detroit Lions)

Gibbs ha firmado como el running back más caro de toda la NFL y se lo ha ganado después de ser el arma más envidiable en la carrera de los Lions. Es explosivo, está acompañado de una de las mejores ofensivas y debe ser uno de los líderes en ataque. Sin Montgomery y con Drew Petzing, debe tener aún más relevancia y minutos.

3º Christian McCaffrey (49ers)

El alma de los 49ers y uno de los jugadores que físicamente mejor aguanta los golpes de toda la NFL. Inteligente, eficaz y a veces excesivamente utilizado en el ataque de los de San Francisco le hacen ser el esquema propio de la franquicia en múltiples partidos. Dependen de él, pero su durabilidad es el gran interrogante tras superar los 30 años, una edad clave en su posición.

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4º Jonathan Taylor (Indianapolis Colts)

Aunque depende de cómo funcionen los Colts en su línea ofensiva, tiene el potencial de ser el mejor de la liga esta misma temporada, pero debe demostrarlo. Su físico es de élite, tiene un don para romper placajes y puede ser potencialmente uno de los líderes en yardas en carrera en la NFL.

5º James Cook III (Buffalo Bills)

Es uno de los running backs más versátiles de la competición por su capacidad para tomar decisiones inverosímiles. Lee bloqueos en milésimas de segundo, sabe ver rutas a la perfección y aunque con un volumen más bajo que otros, es un talento generacional.

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6º Ashton Jeanty (Las Vegas Raiders)

Este sophomore está llamado a romper la NFL si mantiene su progresión, y debe ser aún más relevante su la franquicia apuesta por darle las llaves a Fernando Mendoza, el aclamado primer pick del draft.

7º Kenneth Walker III (Kansas City Chiefs)

El actual MVP de la Super Bowl 2026 acompaña ahora a Mahomes en un cambio radical en su carrera después de levantar el trofeo de campeón. Es difícil medir su rol a sabiendas de que entra en una dinámica totalmente nueva que le exige competir para ganar, por lo que su adaptación al sistema de Andy Reid será fundamental.

8º Saquon Barkley (Philadelphia Eagles)

A sus 29 años la salud es uno de los grandes interrogantes de un jugador que ha demostrado estar capacitado para todo, sobre todo al maximizar los espacios con su velocidad. Es de esos que con un par de apariciones en el partido lo puede cambiar todo aunque hasta ese momento no sea tan relevante. Potencia y una línea ofensiva incomparable le pueden dar alas.

9º Kyren Williams (Los Ángeles Rams)

El RB de los Rams es de los más constantes de toda la NFL, y por ahora el plan de McVay pasa por él para seguir siendo el referente en un bloque que está llamado a grandes cosas este año. Su velocidad no es de élite, pero sí lo es su lectura de bloqueos y su visión de juego. Normalmente infravalorado.

10º Derrick Henry (Baltimore Ravens)

A pesar de que es un perfil que no está al alza, su poder físico le hacen incomparable con cualquier otro jugador de la NFL en su posición. Es de los que tiene un uso más controlado desde el banquillo porque su aguante no es el de hace unos años, pero es un arma de destrucción total.