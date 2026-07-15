La NFL viaja al fútbol con 32 camisetas especiales remarcadas en el Football x Football

Juan Pérez 15 JUL 2026 - 18:02h.

La colección estará presente en el Madrid Game 2026 en el Santiago Bernabéu

Mediaset España y la NFL amplían su alianza con un nuevo acuerdo plurianual

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El acercamiento a la NFL al público español desde Mediaset para la 26/27 tiene nuevas aristas deportivas en apenas dos meses mientras las colaboraciones especiales de la liga reflejan a las 32 franquicias del fútbol americano desde una perspectiva futbolística muy diferente. El concepto Football x Football vuelve en su edición 2026 con una oleada especial de camisetas que reinterpretan ciudades, colores y estilos en una propuesta que en su segundo año demuestra el legado estético de los dos deportes.

La unión de NFL y Fnatics para anunciar una colección especial justo durante la Copa Mundial de la FIFA es el destino perfecto entre la fase final y la cuenta atrás hacia el kickoff. Una manera diferente de vestir los detalles más emblemáticos de las camisetas del fútbol desde la perspectiva de todos los clubes de la NFL.

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La colección ha sido desarrollada por un equipo creativo internacional que ha trabajado estrechamente con los responsables de diseño de Fanatics en Norteamérica y Sudamérica. El resultado es una colección concebida para una audiencia global, pensada para sentirse igual de cómoda en las gradas de un estadio de fútbol que en uno de la NFL.

Los cuellos, los estampados y el estilo de las prendas mantienen la identidad de un lado y el estilo que ha marcado a generaciones en el mundo del fútbol, y las 32 camisetas se van a estrenar en exclusiva durante Fanatics Fest NYC el próximo 16 de julio, antes de su lanzamiento mundial el 17 de julio a través de Fanatics.com, NFL Shop y una selección de distribuidores internacionales.

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La colección también estará presente en instalaciones exclusivas en Londres, Madrid, París, Múnich, Ciudad de México, Río de Janeiro y Melbourne, coincidiendo con la celebración de los partidos internacionales de la NFL en 2026. Un plus para mantenerse atento a todos los partidos que Mediaset va a dar en abierto en España dentro de un patrocinio multianual para ampliar el foco del fútbol americano en España.