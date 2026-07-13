Las 6 estrellas de la NFL con puntuación perfecta en Madden 27
La filtración completa de los 100 mejores jugadores
Caleb Williams, la nueva cara de la NFL y las razones para ser portada de Madden 27
La cuenta atrás hacia el 13 de agosto deja un manto de hype para amplificar la previa de la NFL desde la perspectiva gaming con Madden 27, y entre tantas activaciones el juego parece tener definido su roster. El descubrimiento de las notas medias es una batalla pública que va más allá de los seguidores, porque los propios profesionales forman parte del debate hasta dar con la filtración de los 100 primeros puestos.
El Siglo XXI ha llegado a un punto donde los jugadores son parte del propio espectáculo como fans del medio, y con la consola en mano, son partícipes de la conversación por saber qué puntuación tienen. Con Caleb Wilson en la portada como el gran activo con ascenso meteórico, su realidad todavía está lejos de los 10 mejores porque se mantiene con un 90 de media superado por muchas estrellas a las puertas de la nueva temporada 26/27.
Josh Allen y Matthew Stafford son los dos referentes desde el quarterback con la máxima media, un 99, así como también están en ese top tier Myles Garrett, Trey McBride, Jaxon Smith-Njigba y Ja’Marr Chase. Este es el listado completo según la media de cada uno.
- 99 de media: Myles Garrett, Josh Allen, Matthew Stafford, Ja'Marr Chase, Trey McBride, Jaxon Smith-Njigba
- 98 de media: Micah Parsons, Penei Sewell, Jahmyr Gibbs, Puka Nacua, Christian Gonzalez
- 97 de media: Lane Johnson, Christian McCaffrey, Fred Warner, Maxx Crosby, Joe Burrow, Patrick Surtain II
- 96 de media: Trent Williams, Garett Bolles, George Kittle, Joe Thuney, Jonathan Taylor, Derrick Brown
- 95 de media: Cameron Heyward, Jeffery Simmons, Tristan Wirfs, Creed Humphrey, Amon-Ra St. Brown, Quinn Meinerz, Bijan Robinson, Will Anderson Jr
- 94 de media: Quenton Nelson, Vita Vea, Lamar Jackson, Jessie Bates III, Laremey Tunsil, Chris Jones, Nick Bosa, Justin Jefferson, James Cook III, Trent McDuffie
- 93 de media: T.J. Watt, Patrick Mahomes, Derwin James Jr, Roquan Smith, Denzel Ward, Brock Bowers, Derrick Henry, Chris Lindstrom, Dexter Lawrence II, CeeDee Lamb, Andrew Thomas, Antoine Winfield Jr, Aidan Hutchinson
- 92 de media: Danielle Hunter, Saquon Barkley, Drake Maye, Quinnen Williams, Xavier McKinney, Zack Baun, Rashawn Slater, DeVonta Smith, Drake London, Kyle Hamilton, Derek Stingley Jr
- 91 de media: Travis Kelce, Mike Evans, Kolton Miller, Jordan Mailata, DeForest Buckner, Dak Prescott, Terry McLaurin, Josh Jacobs, Trey Smith, Nik Bonitto, Kerby Joseph, Devon Witherspoon, Brian Branch
- 90 de media: Davante Adams, Demario Davis, Budda Baker, Trey Hendrickson, Mark Andrews, Caleb Williams, Jalen Ramsey, Nnamdi Madubuike, Jaylon Johnson, Justin Herbert, Kevin Dotson, Aaron Brewer, Christian Darrisaw, Nico Collins, Sauce Gardner, Kenneth Walker
- 89 de media: Bobby Wagner, Jake Matthews, Minkah Fitzpatrick, Dallas Goedert, Cooper DeJean, Quinyon Mitchell