Las 6 estrellas de la NFL con puntuación perfecta en Madden 27

Juan Pérez 13 JUL 2026 - 16:21h.

La filtración completa de los 100 mejores jugadores

Caleb Williams, la nueva cara de la NFL y las razones para ser portada de Madden 27

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La cuenta atrás hacia el 13 de agosto deja un manto de hype para amplificar la previa de la NFL desde la perspectiva gaming con Madden 27, y entre tantas activaciones el juego parece tener definido su roster. El descubrimiento de las notas medias es una batalla pública que va más allá de los seguidores, porque los propios profesionales forman parte del debate hasta dar con la filtración de los 100 primeros puestos.

El Siglo XXI ha llegado a un punto donde los jugadores son parte del propio espectáculo como fans del medio, y con la consola en mano, son partícipes de la conversación por saber qué puntuación tienen. Con Caleb Wilson en la portada como el gran activo con ascenso meteórico, su realidad todavía está lejos de los 10 mejores porque se mantiene con un 90 de media superado por muchas estrellas a las puertas de la nueva temporada 26/27.

Josh Allen y Matthew Stafford son los dos referentes desde el quarterback con la máxima media, un 99, así como también están en ese top tier Myles Garrett, Trey McBride, Jaxon Smith-Njigba y Ja’Marr Chase. Este es el listado completo según la media de cada uno.