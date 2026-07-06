El listado de las estrellas NFL que han asistido a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Juan Pérez 06 JUL 2026 - 15:42h.

Muchos compañeros de los Chiefs y exjugadores de la competición aparecen en el listado

Jayden Daniels, la estrella de la NFL que sigue de cerca a España en el Mundial

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El Madison Square Garden fue el hogar de los recién casados Taylor Swift y Travis Kelce durante el fin de semana, una de las bodas más mediáticas de la década en cuanto a nombres. Con una relación obvia por el deporte que va más allá de elegir el hogar de los New York Knicks como encuentro para definir su amor, la pareja invitó a múltiples nombres de la élite de la NFL tanto de una época pasada como de la actual hasta componer una lista gigantesca de invitados.

Los lujos de la boda entre Taylor Switf y Kelce pasan por la NFL de manera irremediable como gancho de los 13 años que lleva el tight end ligado a la competición. Ahí empieza toda una pasarela de nombres que también atrajo a multitud de famosos del mundo de la música y del espectáculo, pero la clave del deporte también fue muy representativa. Entre los nombres más reconocidos dentro del universo de la liga de los que ya están retirados están Tom Brady, Peyton Manning, su hermano Jason Kelce, Ross Travis, Greg Olsen, Julian Edelman, Richard Sherman y Michael Strahan.

En la élite actual de la NFL hay nombres de primer nivel como Patrick Mahomes, su compañero de viaje en los tres anillos que han conseguido en los Kansas City Chiefs. También hay estrellas actuales como George Kittle (49ers), Cooper Cup (Rams), Baker Mayfield (Bucaneers), Matthew Stafford (Rams), Kareem Hunt (Chiefs), Mecole Hardman (Chiefs), Chris Jones (Chiefs), Kyle Juszczyk (49ers), JuJu Smith-Schuster (Giants).

También hay espacio para mirar de reojo al banquillo con la invitación a dos de los grandes compañeros de viaje de Kelce en la NFL, los entrenadores Andy Reid, actual head coach de los Chiefs, y Mike Vrabel, actual campeón con los Patriots. Este último dejó uno de los momentos más tensos junto a la prensa al aparecer junto a su esposa Jen Vrabel, un pequeño gesto que se acumula al dilema de las últimas semanas con el conocido caso de la periodista Dianna Russlini.

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En el listado también hay nombres relacionados con la NFL pero desde el perfil de la televisión, como periodistas, presentadores y analistas de primer nivel. Erin Andrews, Joe Buck, Rich Eisen, Stephen A. Smith o Charissa Thompton son los nombres más sonados. Y junto a ellos hay una larga lista de estrellas de todo tipo como las futbolistas Alex Morgan o Abby Wambach, algunas de las más destacadas dentro de un listado gigantesco donde aparecen muchos genios del mundo del espectáculo y de la cultura.