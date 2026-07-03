Jayden Daniels, la estrella de la NFL que sigue de cerca a España en el Mundial

Juan Pérez 03 JUL 2026 - 16:12h.

El quarterback de los Commanders, presente en el SoFi Stadium

El atractivo de la NFL, el motivo de la debilidad de Estados Unidos en los Mundiales de fútbol

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El acompañamiento de las estrellas de la NFL a las diferentes citas con el Mundial 2026 de Estados Unidos es una constante con el paso de las jornadas como ha sucedido este pasado viernes con la selección española. La goleada de España a Austria ha tenido un invitado de lujo desde la visión de uno de los quarterbacks más prometedores del fútbol americano, Jayden Daniels, presente en el Sofi Stadium de Los Ángeles.

El ambiente festivo de la Copa Mundial de la FIFA en cada uno de sus encuentros deja perfiles totalmente opuestos en la zona VIP, y el triunfo de España es uno de los casos más sonados. Mientras Javier Bardem, Alexia Putellas, Rosalía o Penélope Cruz sostenían el apoyo patrio a La Roja, otros invitados de lujo aparecían desde una ventana muy distinta como es el caso de Jayden Daniels.

El quarterback de Washington Commanders sorprendió a los fans de la NFL al aparecer en el partido de fútbol como un seguidor más, algo totalmente inesperado a ojos del seguidor file. En plena temporada baja, el joven de 25 años parecía se acercó al estadio habitual de Rams y Chargers para vivir en primer plano el fútbol de primer nivel con la demostración de Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedro Porro y Oyarzábal entre otros.

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La situación de Daniels es cuanto menos compleja en la NFL porque después de sus primeras temporadas en la liga donde parecía llevar a los suyos a una revolución en busca del anillo, sus lesiones han comprometido el plan. Daniels es uno de los proyectos de jugadores más ambiciosos desde la posición de quarterback, pero actualmente los Commanders están muy lejos de volver a repetir el logro de la Final de Conferencia de hace dos temporadas. Su estabilidad es fundamental para el futuro de la franquicia así como su salud, un paso fundamental para encarar la 26/27 con optimismo.