El atractivo de la NFL, el motivo de la debilidad de Estados Unidos en los Mundiales de fútbol

Juan Pérez 30 JUN 2026 - 16:13h.

El mítico Gronkowski explica por qué nunca serán buenos en el soccer

¿En qué gasta un jugador de la NFL su primer millón de dólares?

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La exposición a la NFL en el deporte norteamericano deja una reflexión curiosa que puede cambiar la percepción sobre por qué Estados Unidos nunca ha sido una potencia en el mundo del fútbol. La selección de su Soccer está lejos de estar entre las mejores en Mundiales o en los Juegos Olímpicos, y en el manejo del ego de los grandes atletas de esta generación, una leyenda de la National Football League levanta la voz para dar una explicación.

La repercusión de algunos jugadores retirados como Rob Gronkowski en cada una de sus declaraciones siempre tiene presente el valor de los americanos, y en este caso la presencia del Mundial 2026 allí expande su interés por un deporte ajeno a las élites. El tres veces campeón de la NFL en la época dorada de los New England Patriots de Tom Brady cree tener la respuesta a por qué Estados Unidos apenas es relevante en el mundo del fútbol, y la causa es la NFL.

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Su razonamiento es bastante sencillo, la cultura es muy diferente a la de otras partes del mundo y el foco desde que son pequeños está en jugar a otros deportes. Gronkowski explica que "jugar a fútbol americano en Estados Unidos creo que ha arruinado a nuestro equipos de fútbol como el de la selección. Nuestros mejores atletas juegan fútbol americano. Si nuestros jugadores como los receptores o algún defensor empezaran a una edad joven... y si no existiera, creo que el equipo de USA en el soccer sería top 3 en el mundo tanto en los Juegos Olímpicos como en el Mundial".

La definición de ese ciclo enterrado en el valor que tienen los estadounidenses de su patria tiene un ejemplo claro en lo que consiguen las chicas del equipo femenino en el fútbol. El que fuera el mejor aliado de Brady en esos Patriots aclara que "por esa razón creo que nuestro equipo de mujeres es mejor, porque ellas han llevado a sus atletas a jugar al fútbol desde sus inicios". Una comparativa que es muy difícil de cambiar, pero si hay opciones es mediante eventos como este Mundial 2026 con sede en Estados Unidos, que enamore a una nueva generación, sobre todo si Estados Unidos llega lejos.