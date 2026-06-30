El hermano de Ilia Topuria lo salvó de una lesión neurológica permanente al parar la pelea

Javi Rayo 30 JUN 2026 - 12:14h.

De haber continuado hasta el quinto asalto, las lesiones de Ilia Topuria podrían haber sido devastadoras

La UFC frena a Ilia Topuria con seis meses de suspensión médica tras su última pelea

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Ilia Topuria avanza con paso firme en su recuperación tras la derrota ante Justin Gaethje de hace unas semanas. El peleador hispano-georgiano no volverá a combatir, al menos, hasta 2027 para recuperarse con total seguridad de las lesiones que a día de hoy sigue teniendo. Unas lesiones que habrían sido mucho peor si hermano Aleksandre no hubiera parado la pelea al término del cuarto asalto. Así lo explica el médico Pedro Gargantilla en una entrevista de Iker Lloveras en Mundo Deportivo.

Ilia Topuria, salvado por su hermano Aleksandre

Según el docente, la intervención prematura de Aleksandre Topuria fue clave para que ahora no estemos hablando de un daño neurológico permanente en Ilia. El uppercut de Justin Gaethje en el primer asalto fue el golpe que desató todas las lesiones, que fueron produciéndose desde ese primer round hasta el cuarto y último que disputó el hispano-georgiano. Pese a lo aparatoso de las lesiones, el peligro mayor era, precisamente, lo que no se veía.

"Como médico debo aplaudir esa decisión. El papel de la esquina es salvar al deportista de sí mismo. Evitar el quinto asalto previno una lesión neurológica mayor o un daño permanente en el aparato visual que habría arruinado su carrera", asegura el médico Pedro Gargantilla en el citado medio. Aunque en un primer momento se descartó el paso por quirófano, el facultativo no lo excluye por completo, puesto que todo dependerá cómo evolucione la doble fractura del hueso orbital que sufre Ilia Topuria y como éstas podrían afectar al nervio óptico.

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Estas semanas se ha debatido mucho sobre si es justa o no esa suspensión médica de seis meses para el luchador hispano-georgiano, pero el doctor Gargantilla lo tiene claro: "Cualquier tipo de lesión ósea o de tejido blando en rostro o cráneo requiere un mínimo de seis meses de curación biológica".