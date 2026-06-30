María Trigo 30 JUN 2026 - 11:55h.

El exportero abre el debate en las redes sociales por dividir el fútbol en cuatro periodos

Cuadro del Mundial 2026 y cruces de octavos: partidos, fechas y horarios

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En este Mundial de México, Canadá y Estados Unidos se están implementando muchas novedades. En el tema del arbitraje son algunas, pero también otra que no para de levantar polémica y son las pausas de hidratación. Y es que están se llevan a cabo en todos los partidos de forma obligatoria sin tener en cuenta factores como el clima, la temperatura o si el estadio tiene o no techo.

Marcelo Bielsa fue uno de los primeros en quejarse sobre ello. Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, también hizo lo propio y mostró su desencanto con el tema: "Ahora, con el calor y la pausa para hidratarse, el partido se detiene constantemente. Al fin y al cabo, se hace para disponer de más tiempo, pero rompe el partido. Son cuatro cuartos y, en el descanso, solo disponemos de tres minutos para hablar con los jugadores entre que entran y vuelven al campo. El concepto de 'cuatro periodos' es una realidad. Es extraño adaptarse a esto. Con el tiempo, se convertirá en la norma, como cualquier otra mejora. Por ahora, resulta inusual porque el ritmo del partido se ve muy entrecortado".

Iker Casillas alimenta el debate

Visto todo esto, el mítico portero de la Selección Española y campeón del Mundo en 2010, abrió en las últimas horas el debate en las redes sociales, lanzando una propuesta por la que ya ha tenido, en este momento, más de cinco mil respuestas. Algunas a favor y otras en contra. Y es que Casillas se pregunta si esto que está pasando en el Mundial 2026 con las pausas de hidratación habría que hacerlo costumbre: "Viendo las pausas de hidratación que ya se hacen costumbre en los partidos, no os parece que hacer 4 periodos de 25 minutos sería una buena idea en los encuentros de fútbol? Ahí lo dejo".