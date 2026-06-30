Endrick, "agradecido con Dios" por haber salido del Real Madrid para poder llegar al Mundial

Fran Duarte Madrid, 30 JUN 2026 - 10:01h.

El delantero brasileño siente que gracias a su decisión de salir cedido al Olympique de Lyon ha podido llegar al Mundial y contar para Carlo Ancelotti para ayudar a Brasil

Carlo Ancelotti responde a la críticas con Endrick en Brasil: "Tenemos que esperar"

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La Brasil de Carlo Ancelotti ya está en octavos de final del Mundial de 2026. Los cariocas consiguieron vencer a Japón en un partido lleno de tensión que estuvo a punto de irse a la prórroga. Y lo hicieron con un Endrick protagonista que gozó de toda la segunda parte al entrar sustituyendo al lesionado Lucas Paqueta. El futbolista del Real Madrid cedido en el Olympique de Lyon ha sido carne de memes durante los primeros partidos del Mundial por las pocas oportunidades que le está dando Carlo Ancelotti y contra Japón eso cambió y consiguió ayudar a su equipo para conseguir la ansiada victoria.

El brasileño ha tenido la oportunidad de ir al Mundial después de tomar la decisión de salir del Real Madrid al no gozar casi de minutos. De haberse quedado, lo más seguro es que no hubiese ido al Mundial por los malos resultados del club blanco, como le ha pasado a Álvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold, y que tendría que haberse disputado los minutos con Gonzalo y Mbappé. Sin embargo, en el Lyon ha sido importante y ha podido mostrar todo su potencial para llamar la atención de Ancelotti.

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Endrick, agradecido por su cesión en el Lyon

Después del partido contra Japón, Endrick reconoció a TVE que la cesión en el Lyon ha sido clave para poder llegar al Mundial. “Estoy muy feliz, muy contento. Muy agradecido con Dios porque han sido seis meses increíbles en mi vida. Seis meses donde cambió mi historia un poco”, comentó el brasileño bastante emocionado tras la victoria de Brasil que lograba el pase a los octavos. “En ese año no estaba jugando en el Real Madrid, y pude irme. Se lo agradezco a Dios. Agradezco mucho al Lyon por ayudarme, por abrirme las puertas. Por poder demostrar mi fútbol y poder llegar al Mundial”.

También quiso agradecer a Ancelotti la confianza que ha mostrado en él después de incluirle en la lista más exigente del planeta y después de haber contado con él para sustituir a Paqueta y poder tener minutos. “Le agradezco mucho al míster, sabe las cosas, sabe lo que vas a hacer. Hoy me ha puesto en el descanso, para ayudar al equipo ha cambiar el juego y salir victoriosos”.