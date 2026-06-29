Martinelli, héroe de Brasil con un gol en el 96'

Escalofriante entrada a Vinicius y susto para el Real Madrid: "Roja perdonada"

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Brasil se ha metido en octavos de final del Mundial 2026 tras ganar a Japón (2-1) con un gol sobre la bocina de Martinelli. La selección nipona se adelantó en el primer tiempo gracias a un tanto de Sano, pero la Canarinha reaccionó en la segunda mitad y, volcada en ataque, acabó encontrando premio en la penúltima jugada del partido.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores de Brasil y Japón en este partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Las notas de Brasil: aprobados y suspensos

Alisson (5): apenas recibió un par de disparos. Uno acabó en gol y otro, sencillo a sus manos.

Danilo (4): no tuvo mucho trabajo en defensa, pero perdió la pelota que supuso el 0-1 de Japón.

Marquinhos (5): correcto atrás en una tarde en la que estuvo poco exigido.

Gabriel Magalhaes (7): tampoco le incomodaron mucho atrás, pero en su caso se asomó en ataque con varios centros de peligro y asistiendo a Casemiro en el 1-1.

Douglas Santos (5): discreto en el primer tiempo, algo más animado por la izquierda en el segundo, pero sin demasiada relevancia.

Bruno Guimarães (8): notable el centrocampista, con mucha llegada al área y varias acciones de peligro sobre la portería de Suzuki, que evitó su gol con una gran parada. Culminó su encuentro con una asistencia sensacional a Martinelli en el 96' para firmar la remontada.

Casemiro (4): su primer tiempo fue calamitoso, con una amarilla en el 14', blandísimo reculando ante Sano en el 0-1, perdiendo balones en la medular y hasta chocándose con sus compañeros. Creció en la segunda mitad y marcó el 1-1 con un gran cabezazo apareciendo en el segundo palo, pero ni aún así le da para aprobar. Sustituido en el 90' con molestias.

Paquetá (4): sustituido con molestias en el descanso tras un primer tiempo muy discreto.

Rayan (5): discretísimo en el primer tiempo. Empezó a crecer a partir del 60' con varios centros peligrosos.

Vinícius (5): estuvo a punto de firmar un golazo tras un jugadón en el que partió desde su campo, pero Suzuki metió la mano para desviar a córner. Muchas intervenciones, pero lo cierto que no generó mucho más peligro.

Matheus Cunha (4): mucha movilidad, actuando como 9 en el primer tiempo y partiendo desde la banda en el segundo con la entrada de Endrick, pero poca determinación. Un par de disparos lejanos y poco más. Sustituido en el 66'.

Carlo Ancelotti también dio entrada a Endrick (4) en el 46', Martinelli (7) en el 66', Fabinho en el 91' y Danilo Santos en el 98'.

Las notas de Japón: aprobados y suspensos

Suzuki (7): probablemente, el mejor de Japón. Dejó varias intervenciones de muchísimo mérito, sobre todo una a Vinicius en la segunda mitad.

Ritsu Doan (6): le tocó bailar con la más fea por el costado derecho de la defensa, pero cumplió ante Vinicius durante buena parte del encuentro. Sustituido en el 66'.

Tomiyasu (5): su partido estaba siendo notable, sacando incluso una ocasión bajo palos en el segundo tiempo, pero apareció en la foto del gol de Martinelli.

Taniguchi (6): correcto como líder de la zaga, sobre todo en el juego aéreo.

Hiroki Ito (4): no hizo mal encuentro, pero perdió la espalda de Casemiro en el gol del empate.

Nakamura (6): frenó bien a un discreto Rayan y Moriyasu le sustituyó en el 66' cuando el brasileño empezaba a crecer.

Junya Ito (4): poca incidencia ofensiva. Le tocó ayudar a Doan en banda derecha y apenas se pudo prodigar en ataque. Sustituido en el 78'.

Kaishu Sano (7): el único de Japón que pedía la pelota. Ni siquiera una tempranera amarilla le frenó sobre el césped, generando todo el juego ofensivo de los nipones y marcando el 0-1 con una gran acción individual y un golpeo desde fuera del área. Más apagado en el segundo tiempo.

Kamada (4): muy discreto el del Crystal Palace para jugar en la medular. Poca protagonismo con balón, una amarilla justo antes del descanso y sustituido en el 78'.

Maeda (4): algunas arrancadas desde la banda y poco más.

Ayase Ueda (4): detalles de calidad, voluntad a la hora de bajar a recibir, pero una isla en ataque.

Hajime Moriyasu también dio entrada a Suguwara y Junnosuke Suzuki en el 66', Tanaka y Machino en el 78' y Ogawa en el 97'.