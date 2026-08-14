Arnau Ortiz levanta la mano en Marsella y la afición del Atlético no duda: "Sería una calamidad"

Ángel Cotán 14 AGO 2026 - 19:44h.

El extremo sigue presentando su candidatura al primer equipo

El Atlético de Madrid plantea un camino diferente por el fichaje del delantero sin Sorloth

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El Atlético de Madrid ha cerrado su pretemporada en el imponente Vélodrome con una victoria muy trabajada y remontada incluida. De menos a más, el equipo de Diego Pablo Simeone supo aprovechar sus momentos en el partido y acabó revolucionándolo gracias a la entrada desde el banquillo del sorprendente Arnau Ortiz.

El futbolista de Figueres ha protagonizado una de las notas más positivas de la preparación estival en el club madrileño. Un extremo derecho muy veloz que suma buenas cifras a su capacidad para regatear rivales.

Así llegó el gol de la victoria ante el Olympique de Marsella. Tras una buena salida de balón, Arnau Ortiz agarró el balón en la banda derecha, realizó un gran cambio de ritmo y encontró la pausa necesaria en el área para poner en bandeja el tanto a Carlos Martín.

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La afición rojiblanca no duda con Arnau Ortiz

Tras destacar en el Atlético Madrileño, el atacante madrileño está demostrando ante la atenta mirada de Diego Pablo Simeone su valía. Arnau Ortiz es uno de los nombres del mercado rojiblanco y cada vez gana más enteros para continuar en la primera plantilla esta temporada. La afición, tras su actuación en Marsella, no tiene dudas.

Estos son algunos de los muchos ejemplos:

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La crónica de la victoria del Atlético de Madrid ante el Olympique

Medida la carga física de sus futbolistas, aún en el proceso de la pretemporada y con el debut de Alejandro Grimaldo, el Atlético de Madrid ultimó sus partidos de preparación veraniega con una victoria reafirmante en Marsella, decidida por el desborde y el vértigo del reluciente Arnau Ortiz y el gol de Carlos Martín en el minuto 78 (1-2).

Finalmente suplente, pero con todo el segundo tiempo para aprovechar otra ocasión, Arnau Ortiz pide un sitio, ya con hechos indudables, en la plantilla del primer equipo. El campo habla. Y claro. El máximo goleador del filial en el pasado ejercicio, con 23 tantos en Primera RFEF, cambió el paso, se fue por la banda derecha, irrumpió en el área y entregó el 1-2. El desequilibrio. Decisivo. Una vez más.