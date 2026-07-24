Ángel Cotán 24 JUL 2026 - 09:52h.

El técnico rojiblanco, gratamente sorprendido

El Atlético de Madrid supera todas sus expectativas con la venta de Thiago Almada

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El Atlético de Madrid continúa dando pasos en su pretemporada y en el mercado de fichajes. Con muchas tareas acumuladas en la operación salida, la dirección deportiva colchonera trata de ingresar por activos que no cuentan para Diego Pablo Simeone y así poder reforzar sus futuras apuestas. En paralelo, el técnico argentino da forma a un equipo que aún debe recibir la llegada de los internacionales, pero en el que también se está gestando una gran sorpresa.

El verano es esa época de la temporada en la que los entrenadores son más flexibles y conceden un mayor número de oportunidades. En el Atlético de Madrid no iba a ser menos y está permitiendo a Simeone conocer a fondo a un futbolista que apunta muy alto.

Simeone perfila la gran sorpresa del Atlético de Madrid en ataque

En ese nutrido grupos de canteranos que están conviviendo con el primer equipo en la primera fase de la pretemporada, hay un atacante que está encandilando a Simeone. La delantera colchonera sufrirá importantes cambios en este mercado estival y Mateu Alemany busca nuevos cromos en punta pero también en los extremos. Y ahí, la solución puede estar en casa.

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Según informa Mundo Deportivo, el preparador argentino está gratamente sorprendido con el rendimiento de Arnau Ortiz en esta pretemporada. El atacante de Figueres, con equipos como el Espanyol, Racing de Santander, Girona y Mallorca pensando en su fichaje como informó el periodista Ángel García, está dejando muy buenas sensaciones en el cuerpo técnico colchonero.

Considerada una de las grandes perlas del Atlético de Madrid, Arnau Ortiz podría alterar el plan inicial del club. Su salto al primer equipo no se contemplaba antes del inicio de la pretemporada, pero su buen hacer sobre el terreno de juego podría concederle una posibilidad de convencer a Diego Simeone. El extremo destaca por su calidad técnica, así como por su facilidad por ver portería rival. El pasado curso anotó 24 tantos y repartió siete asistencias en la Primera Federación.