El Deportivo altera su plan de mercado en defensa: dos fichajes con diferente dificultad

Ángel Cotán 24 JUL 2026 - 08:43h.

Fernando Soriano quiere cerrar de una tacada la zaga

Ricardo Rodríguez y otras cuatro opciones para el lateral izquierdo

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El Deportivo de A Coruña acelera en este tramo del mercado con el objetivo de apuntalar su defensa. Aún hay otras tareas pendientes y se rastrean opciones en demarcaciones más ofensivas, pero Fernando Soriano da prioridad a dos posiciones de la zaga. La más urgente, el lateral izquierdo. Con tan solo un inquilino, el cuadro blanquiazul demanda un nuevo cromo y amplía el casting con un nuevo nombre.

Además, en la retaguardia se busca otro central más para completar el entramado defensivo de Antonio Hidalgo. Dos posiciones de campo propio por las que se han producido avances en las últimas horas aunque se trata de operaciones muy diferentes en lo que a dificultad se refiere.

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El Deportivo altera su plan de mercado en defensa

Para el lateral izquierdo, DXT Campeón arroja un nuevo nombre. El futbolista colombiano Deiver Machado es una de las opciones que está sobre la mesa de Fernando Soriano. En una operación sin excesivo coste dada su condición de agente libre, el Deportivo deberá imponerse a otros clubes de LALIGA EA Sports para conseguir el fichaje del internacional.

A las puertas de los 33 años, Machado dio el salto a Europa e hizo carrera en el fútbol francés. Su perfil de veterano también gusta mucho al Elche, según informa la citada fuente, al igual que al Sporting de Portugal.

En cuanto al eje de la defensa, desde el prestigioso medio francés Foot Mercato, colocan a Fernando Soriano tras los pasos de Lilian Brassier. El central de 26 años, con contrato hasta junio de 2029 en el Stade Rennes, gusta y mucho para reforzar la línea defensiva.

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El central, con un importante valor de mercado, tiene como prioridad la disputa de competiciones europeas por lo que su salida en esta ventana estival se antoja difícil. El Dépor apunta su nombre para mercados futuros.

Otras opciones para el lateral izquierdo

Fernando Soriano quiere cubrir la vacante que existe en el lateral izquierdo con un perfil experimentando. En ese perfil encajan los nombres de Ricardo Rodríguez, Alberto Moreno, Álex Moreno y Angeliño. La opción que completa la lista la encarna Abel Bretones, el más joven de todos aunque también con experiencia en la élite nacional.