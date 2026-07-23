Ángel Cotán 23 JUL 2026 - 13:24h.

Fichar un nueve puro, prioridad en esta fase del verano

Lalo Arantegui echa el resto por dos fichajes

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El Real Zaragoza afronta la pretemporada con el grueso de su primera plantilla a las órdenes de Ibai Gómez. Pese a tener que realizar una profunda reestructuración en el equipo blanquillo tras el descenso de categoría, Lalo Arantegui ha pisado el acelerador y ha cerrado un sinfín de operaciones. Aún restan dos movimientos por acometer siendo uno de ellos el delantero centro. Y todo hace indicar que obligará a realizar un cambio.

El equipo maño demanda una referencia con experiencia en una categoría tan particular como la Primera Federación, pero sobre todo un atacante con gol. En estos parámetros marcados por la dirección deportiva, el nombre de Jesús de Miguel parecía generar consenso.

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El Zaragoza recibe un problema por el delantero

El ariete madrileño ha protagonizado el gran culebrón veraniego del Zaragoza. Con el CD Tenerife abierto a una salida pero exigiendo una cantidad que ronda los 200.000 euros por su traspaso, Lalo Arantegui ha tratado de jugar sus cartas para abaratar el fichaje. Sin acuerdo en lo económico, la llegada de Jesús de Miguel se antoja mucho más complicada tras las recientes declaraciones de su entrenador.

El pasado miércoles, Álvaro Cervera compareció en sala de prensa e hizo balance de los primeros compases de la pretemporada. El técnico del Tenerife fue cuestionado por el futuro de Jesús de Miguel en el mercado y sorprendió filtrando un problema a tener en cuenta.

El delantero sufre dolencias en el pubis y no se ha ejercitado con el resto del equipo este verano: "Se ha resentido de ese problema de pubis que lo estuvo lastrando toda la segunda vuelta, él lo estuvo aguantando y por eso el rendimiento no ha sido igual que en la primera. Él se está recuperando y no ha entrenado ningún día con nosotros".

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Lalo Arantegui mueve un cambio en el mercado

Estos problemas de pubis, tan de moda en las últimas temporadas y que lastran el rendimiento de los futbolistas por un importante periodo de tiempo, obligan a Lalo Arantegui a mover un cambio en su particular mercado de fichajes. El Zaragoza ampliará el abanico de opciones para reforzar la delantera, y aunque aún no está descartada, la posible incorporación de Jesús de Miguel se aleja en las condiciones que planteaba inicialmente el CD Tenerife.

Con más alternativas para reforzar la delantera de Ibai Gómez, la dirección deportiva zaragocista se enfoca en los últimos coletazos de una planificación que, a expensas de posibles ventas inesperadas, prácticamente estará completa.