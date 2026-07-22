Lalo Arantegui echa el resto por dos fichajes y el Zaragoza cierra el grifo con reservas

Ángel Cotán 22 JUL 2026 - 12:08h.

La dirección deportiva deja una mínima posibilidad abierta para una tercera incorporación

El Deportivo busca un fichaje en el Zaragoza y puja con el Barcelona: un debate abierto

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El Real Zaragoza está protagonizando uno de los veranos más movidos que se recuerdan en tierras aragonesas. Consumado el fatídico descenso al fútbol no profesional, Lalo Arantegui inició el carrusel de operaciones que ha tenido que realizar en su regreso al club blanquillo. Todo comenzó con una auténtica criba en la plantilla de la caída a Primera RFEF para hacer hueco a más de una docena de fichajes. Hasta ahora.

Portería, defensa, centro del campo y delantera. Todas las líneas del campo han sido reforzadas pero aún restan las últimas incorporaciones de la ventana veraniega. Lalo Arantegui está dispuesto a echar el resto en dos posiciones concretas.

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Lalo Arantegui echa el resto por dos fichajes en el Zaragoza

Según informa Sport Aragón, la dirección deportiva zaragocista está buscando en estos momentos un nuevo inquilino para ambas áreas. Las prioridades del Zaragoza pasan por contratar a un nuevo delantero centro y un defensa central. De esta forma, y una vez se materialicen los movimientos, Lalo Arantegui daría por cerrada la plantilla de Ibai Gómez... con una excepción.

La citada fuente desliza que, en caso de movimientos inesperados en el mercado, el club blanquillo volvería a acudir a él en busca de un sustituto. El Zaragoza escucha ofertas por sus activos y cualquier ingreso extra beneficiaría la complicada situación económica de la entidad aragonesa.

Nombres y alternativas que maneja el club blanquillo

En cuanto al puesto del delantero centro, El Periódico de Aragón avanza que el Zaragoza maneja alternativas a su gran deseo en ataque. El nombre de Jesús de Miguel lleva semanas siendo asociado al club maño pero las grandes diferencias económicas entre los equipos sigue sin superarse. El Tenerife sigue exigiendo una cifra que ronda los 200.000 euros y Lalo Arantegui no accede.

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Ante esta situación, la dirección deportiva zaragocista ya maneja alternativas. En cuanto a la posición de defensa central, en un principio parecía que llegarían dos caras nuevas más, pero el club ha decidido apostar por un fichaje más para la zaga y completar el cupo con la cantera.