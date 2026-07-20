El Zaragoza consigue al polivalente Diego González a coste cero

Juan Pérez 20 JUL 2026 - 14:43h.

Firma dos temporadas con opción a una más

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El Real Zaragoza moldea su defensa con la contratación de Diego González, un defensa polivalente que puede jugar hasta en tres posiciones y que llega a coste cero tras finalizar contrato con el Ceuta. A falta de algunos flecos, el jugador de 27 años debe ser uno de los varales defensivos de Ibai Gómez para devolverle la gloria al equipo con una plantilla renovada que apunta, tras la confirmación, a los doce fichajes cerrados en este mercado estival.

El trabajo de Lalo Arantegui para reforzar la zaga tiene en Diego González al nuevo fortín defensivo, a priori como central zurdo pero también con opciones de jugar tanto de lateral como de mediocentro defensivo. Su experiencia en Segunda DIvisión y en Primera Federación es la base para un futbolista que ha sido trascendental en el Ceuta durante toda la temporada, titular casi en todos los partidos, de los cuales en la gran mayoría jugó los 90 minutos.

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Con 81 partidos en la categoría de plata y 56 en Primera RFEF en las que aparecen varias promociones con Andorra y Eldense, José Juan Romero ha exprimido su nivel en la categoría. De hecho el defensa sabe lo que es ascender a Segunda División tal y como demostró en la 22/23 con el CD Eldense, en el que jugó cedido hasta conseguir el premio como jugador clave tras 41 partidos.

El jugador llega con el aval del mítico exjugador Carlos Cuartero, cuya empresa Emartsoccer en Zaragoza es con quien se han cerrado otros dos fichajes este verano como son Edu Espiau y Rubén Díez. Se suma también a Peña, Westerveld, Ander Herrera, Jokin Gabilondo, Raúl Pereira, Escudero, Ademo, Emil Hansson y Jaume Jardí.

En su última aparición como el jugador del Ceuta, Diego confesó que llegó con lo puesto "de un día para otro, pero ha sido una temporada de menos a más". Valora tanto al míster como la forma de jugar, un plus que en la salida de balón le puede dar mucha verticalidad a un grupo que está llamado a dominar la categoría con el balón en los pies.