Fran Fuentes 08 JUL 2026 - 17:53h.

El director deportivo pasa revista a los nombres propios e insiste: "Ya dijimos que no íbamos a regalar a nadie"

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Lalo Arantegui ha comparecido en sala de prensa durante la presentación de Rubén Díez, Sergio Escudero y Jokin Gabilondo. El director deportivo del Real Zaragoza ha respondido a temas de interés en este mercado de fichajes, como los fichajes que aún faltan por hacer. Sin embargo, también está en liza la salida de varios jugadores, con Adrián Liso y Samed Bazdar como principales candidatos, y la situación de Francho Serrano en plenas negociaciones para ver si continúa adaptando su contrato a la nueva realidad del equipo en Primera RFEF. A continuación, sus palabras:

La continuidad de Francho Serrano: "Sí, probablemente sí esté más encaminada a una permanencia en el equipo que a una salida. Por nuestra parte es la primera opción, pero repito que siempre es mejor, y la voluntad por parte del club, adaptar la realidad contractual a la realidad económica".

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Qué pasa si se acoge a su actual contrato: "Yo creo que no es bueno para ninguna de las partes continuar con ese contrato. Para mí, no es lógico. Pero también ha habido muy buena voluntad por su parte y su entorno para adaptar toda la situación a lo que estamos viviendo ahora mismo".

¿El gran número de ventas acercará mejores fichajes?: "No va a variar el número de ventas con el presupuesto inicial que está marcado para la configuración de la plantilla. Hay que amortiguar el descenso de categoría de alguna manera. No tiene nada que ver a nivel de ingresos jugar en Primera RFEF que en Segunda división".

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Los casos de Ale Gomes, Liso y Bazdar: "La salida de los jugadores también se va a dar por un motivo: hay jugadores que no tiene ningún sentido que jueguen en Primera RFEF con nosotros, pero tampoco los vamos a regalar Ale Gomes está en el final de un proceso de venta, salvo sorpresa se ejecutará. Adrián Liso y Samed Bazdar, si no hemos llegado a un acuerdo en la salida en este mercado, el día 16 que empezamos con los reconocimientos médicos, tendrán que estar como un jugador más".

El caso de Samed Bazdar: "El Real Zaragoza ha rechazado dos ofertas por él, por lo mismo que acabo de decir: el club pagó una cantidad muy importante de traspaso hace dos años y, si se produce la venta, tiene que ser donde todas las partes estén contentas con el acuerdo. A día de hoy, no todas las partes están contentas con los posibles acuerdos que podamos tener. Con lo cual, se tiene que incorporar. La voluntad de él, lógicamente, es difícil explicarle a un jugador que viene de jugar un Mundial, aunque sean 20 minutos, que tiene que jugar en Primera RFEF. Pero, si el día 20 no ha llegado una oferta que satisfaga al Real Zaragoza, tendrá que estar como un jugador más".

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Lo que falta en el mercado: "No podemos incorporar a dos delanteros hasta que salga Samed Bazdar, y no podemos incorporar a dos extremos izquierdos hasta que se produzca la salida de Adrián Liso".

La salida de Juan Sebastián: "Primero, se ha cumplido lo que hablábamos de que no hemos regalado al jugador. Y, segundo, se ha cumplido que queremos jugadores que quieran estar 100% con nosotros. Con la misma ilusión que han transmitido Jokin Gabilondo, Sergio Escudero o Rubén Díez. Para nosotros estar en Primera RFEF es una responsabilidad muy grande este año. Vamos a jugar con una presión, como mínimo, similar a la del año anterior. Y necesitamos jugadores que quieran aportar desde el primer momento y no sea un problema jugar en Primera RFEF. Dicho esto, partimos de la premisa de que no regalamos a nadie, y con Juan se ha cumplido. El comportamiento de él, tengo que decirlo, ha sido siempre ejemplar. Es un buen chico, le deseamos lo mejor, pero bueno, creo que la posición va a estar muy bien cubierta".