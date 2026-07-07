Juan Pérez 07 JUL 2026 - 12:02h.

El delantero llega a coste cero tras el descenso administrativo del Arenteiro

David Fernández apuesta por Víctor Mingo y el Oviedo aclara la duda: solo una excepción

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El Real Oviedo ejecuta su quinto fichaje en el mercado estival con la llegada de Víctor Mingo, un delantero proveniente de Primera Federación que tiene el reto de ganarse el puesto en la plantilla en pretemporada. El madrileño firma hasta 2028 con el respaldo de David Fernández, un primer traspaso para el flamante director deportivo que tiene el asterisco de la continuidad según sus actuaciones o el espacio si se ejecutan opciones como la de Ousmane Camara.

Víctor Mingo, deseado por varios clubes de Segunda y de Primera RFEF como el Real Zaragoza, viste de carbayón como uno más después del anuncio oficial de su contratación. El jugador llega libre después de una grandísima temporada en lo personal en el CD Arenteiro tras anotar 12 goles y dar dos asistencias en el peor club del grupo en la categoría. El consiguiente descenso administrativo del club permitió la salida a coste cero del jugador, y de ahí las facilidades para el movimiento.

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El interrogante con Víctor Mingo es si verdaderamente puede competir el puesto con Daniel Paraschiv y Joaquín Delgado en la búsqueda constante de ese tercer delantero para la plantilla. La necesidad de buscar un punta deja por ahora a Mingo como refuerzo para la pretemporada, y serán las demostraciones del jugador y las sensaciones de Julián Calero las que finalicen en una decisión definitiva para mantenerlo en el grupo o cederlo a otro equipo.

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Sin la brillantez de otros nombres como Izeta, muy cerca del Cádiz CF, esta apuesta de David Fernández es una vara de medir para el director deportivo. Mientras tanto el punta madrileño de tan solo 23 años es una apuesta barata para darle continuidad al proyecto de la Capital del Principado después de las llegadas de Youness, Samu Rodríguez, Aisar Ahmed, Pablo Sáenz y Jacobo González.

Mingo ya pisa césped con el resto de sus compañeros por lo que las próximas semanas serán fundamentales para ahondar en su trabajo y conocer cuál puede ser su rol para la temporada 26/27.