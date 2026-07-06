Las ocho dudas por resolver del Real Oviedo en el mercado de fichajes

Ángel Cotán 06 JUL 2026 - 13:00h.

La dirección deportiva carbayona se mantiene a la espera y eleva la duda

David Fernández apuesta por Víctor Mingo

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El Real Oviedo ya prepara la temporada de regreso a LALIGA Hypermotion. Tras un carrusel de malas decisiones que acabaron motivando un descenso cantado, el club azul se recompone con Julián Calero a las órdenes. El nuevo inquilino del banquillo del Carlos Tartiere aterrizó con ganas de apretar a los que mandan en un mercado de fichajes que aún deja varias dudas.

Concretamente un total de ocho. Tras los pertinentes examenes médicos, el Oviedo daba oficialmente el pistoletazo de salida a su pretemporada. Tareas de gimnasio, mucho trabajo físico y ejercicios con balón fueron los protagonistas en el primer día de trabajo carbayón.

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Julián Calero comienza a dar sus primeras indicaciones sobre el terreno de juego a un nutrido grupo de jugadores que aún espera incorporaciones, regresos... y que también deja en el aire la continuidad de un destacado porcentaje de futbolistas.

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Las ocho dudas por resolver del Real Oviedo en el mercado

Según informa La Nueva España, la dirección deportiva deja en el aire ocho situaciones en esta pretemporada, aunque por razones diversas. Comenzando por la portería donde nuevamente Aarón Escandell parte como muy titular, aunque su continuidad no está garantizada. Los cantos de sirena parecen apagarse, pero en el club siguen alerta ante nuevos intereses.

En defensa, tres nombres canteranos arrancan de inicio pero su futuro dependerá de la decisión final de Julián Calero. Son los casos de Diego Espinosa (fichado el pasado verano para reforzar el filial), Marco Esteban y el nigeriano Chukwuma Eze.

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En la sala de máquinas, buena parte del juego azul en la categoría de plata dependerá el acierto de Alberto Reina. El Oviedo confía en retenerle, aunque su nombre fue vinculado a equipos de superior categoría como el Sevilla FC. La otra duda la encarna un Luka Ilic, sin la continuidad asegurada. En la zona de ataque, Daniel Paraschiv aún tiene contrato en vigor pero el club estudia cómo darle salida. La gran incógnita ofensiva la protagoniza Haissem Hassan, uno de los activos con los que la entidad asturiana podría hacer caja.