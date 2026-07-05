David Fernández apuesta por Víctor Mingo y el Oviedo aclara la duda: solo una excepción

Ángel Cotán 05 JUL 2026 - 18:36h.

El club azul avanza y espera cerrar la incorporación en los próximos días

David Fernández, el 'elegido' de Mateu Alemany y su filosofía de fichajes para el Real Oviedo

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El Real Oviedo continúa dando pasos en su necesaria reestructuración. En un verano muy importante para el proyecto, el club carbayón ya trabaja con nuevos inquilinos en el banquillo y la dirección deportiva. A pesar de las vacantes, la entidad azul adelantó tareas y cerró varias incorporaciones. Ahora, con David Fernández a los mandos, todos los caminos apuntan al ansiado delantero centro.

Ahí emerge la posibilidad de Víctor Mingo, joven ariete que militaba en el CD Arenteiro. Tras desvincularse del club gallego, Víctor Mingo busca equipo y el Oviedo está muy interesado en su incorporación. Pese al tanteo de clubes como el Real Zaragoza, el equipo asturiano ha avanzado considerablemente por su fichaje.

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David Fernández apuesta por Víctor Mingo y el Oviedo aclara la duda

Según informa La Nueva España, en las últimas horas se han intensificado contactos y se confía en cerrar la operación en los próximos días. A sus 22 años, el delantero madrileño se decantaría por el Oviedo con el aval de David Fernández. El nuevo líder de la dirección deportiva carbayona conoce al futbolista y encaja de lleno en su política de fichajes jóvenes y con capacidad de crecimiento en el corto-medio plazo.

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Además, la citada fuente aclara la principal duda que rodeaba a este movimiento. Víctor Mingo llegaría al Oviedo no solo para realizar la pretemporada, sino con el plan inicial de mantenerse en el primer equipo y pelear por un puesto durante el curso.

Aunque hay una excepción que no frena esta apuesta de futuro. Pese al plan inicial con Víctor Mingo, el entrenador Julián Calero será quien tenga la última palabra. Si el ariete no termina de convencer al técnico, el club azul le buscará salida en LALIGA Hypermotion o Primera Federación, aunque la intención de la entidad pasa por concederle un dorsal en la primera plantilla.