David Fernández, el 'elegido' de Mateu Alemany y su filosofía de fichajes para el Real Oviedo

Fran Fuentes 01 JUL 2026 - 14:57h.

El nuevo director deportivo carbayón acumula una amplia experiencia en fútbol base y el primer equipo del FC Barcelona

El Oviedo toca el techo en abonados y apunta a ser el rey de Segunda en las gradas

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El Real Oviedo ha anunciado la contratación de David Fernández como nuevo director deportivo. El catalán, que llega para liderar la parcela deportiva carbayona tras caerse otras opciones como José Antonio Prieto 'Cata', tiene una amplia trayectoria en captación y fútbol base en lugares como el RCD Espanyol y el Real Madrid. Una experiencia que le ha servido en su estrecha colaboración con Mateu Alemany en el FC Barcelona, y que puede valerle a la hora de trabajar en El Requexón. Así las cosas, ahora afronta su primera experiencia en solitario al frente de un club, aunque su filosofía de trabajo y experiencia previa junto a un referente como el actual directivo del Atlético de Madrid puede hacer la diferencia.

Así las cosas, David Fernández inició su carrera en el RCD Espanyol, donde comenzó entrenando a niños de cinco y seis años hasta convertirse en director de la cantera del club perico. Tras la llegada de una nueva propiedad en 2017 puso fin a esa etapa y dio el salto al Real Madrid, donde trabajó durante cuatro temporadas en la cantera blanca. Una experiencia que, según él mismo explica, le permitió crecer tanto profesional como personalmente.

Posteriormente, tras un breve paso por el Sporting de Gijón, recibió la llamada de Mateu Alemany para incorporarse a la secretaría técnica del primer equipo del FC Barcelona. Un cargo que ha desempeñado durante los últimos cuatro años. Ahora afronta su primera experiencia oficial como director deportivo en el Real Oviedo, una decisión que asegura haber tomado tanto por el proyecto deportivo como por la confianza que le transmitieron el club y el Grupo Pachuca durante todo el proceso.

La importancia de David Fernández en la captación de talento

Sobre su filosofía y metodología de trabajo, aunque evitó hablar de nombres propios, David Fernández sí dejó entrever la filosofía con la que pretende construir la plantilla del Real Oviedo. El nuevo director deportivo puso el foco en la captación de talento, el valor del trabajo de los clubes formadores y el crecimiento de futbolistas con margen de progresión. “Los clubes grandes se abastecen del trabajo que hacen otros”, reflexionó. Una declaración que apunta a una política deportiva basada en detectar talento antes que acudir únicamente al mercado de jugadores consolidados.