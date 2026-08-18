Cuándo y dónde ver la entrevista exclusiva a José Mourinho en El Chiringuito

Pablo Sánchez 18 AGO 2026 - 07:36h.

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La temporada ya ha arrancado para algunos clubes desde que la primera jornada de LALIGA EA SPORTS diera el pistoletazo de salida el pasado sábado con la disputa del encuentro entre el Alavés y el Getafe. El turno del Real Madrid llega el próximo sábado a las 21.30 horas frente al Espanyol. Será el reestreno de José Mourinho como técnico blanco después de una intensa pretemporada. Aunque antes que por el banquillo visitante del RCDE Stadium, el portugués pasará por el plató de El Chiringuito.

Josep Pedrerol desveló este lunes en El Chiringuito que la primera entrevista exclusiva será a José Mourinho. El técnico pasará por el plató para responder a muchas preguntas del madridismo de cara a esta ilusionante temporada que se avecina.

"Aquí solo tenemos jugadores buenos, muy buenos y muy muy muy buenos y de la conjugación del trabajo de estos jugadores tenemos que hacer un equipo muy muy bueno. Es lo que estamos intentando hacer. Estamos dando los pasos ciertos para hacerlo. Estoy muy contento con los últimos que llegaron y llegamos a esta semana en una condición muy aceptable para este momento de la temporada", comentó Mourinho tras el último amistoso frente al Schalke 04 del pasado sábado.

Cuándo y dónde ver la entrevista a José Mourinho

Como decíamos, José Mourinho será el protagonista con Josep Pedrerol esta semana y a pocos días del estreno liguero.

Fecha: la entrevista a José Mourinho en El Chiringuito se podrá ver en directo este martes 18 de agosto.

Dónde ver: todas aquellas personas que deseen verla podrán hacerlo a través de Energy o en directo y a la carta en Mediaset Infinity.

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.