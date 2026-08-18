Los primeros minutos del programa en Energy

Compartir







El Chiringuito ya está en Mediaset. Josep Pedrerol ha debutado este lunes por la noche en el nuevo plató a través de Energy anunciando, además, la "primera entrevista exclusiva mundial", que será emitida este próximo martes en el mismo canal. Así han sido los primeros segundos del programa.

Y recuerden: El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.