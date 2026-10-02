Fran Fuentes 02 OCT 2026 - 17:18h.

En ElDesmarque vamos a Portugal para conocer de primera mano las sensaciones de los aficionados

Manu Carreño y el 'caso Cristiano Ronaldo': "Sólo hay dos rivales con los que no ha podido"

Compartir







La polémica entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús también se comenta a pocos kilómetros de la frontera con España. ElDesmarque se ha desplazado hasta Vila Real de Santo António, en el Algarve portugués, para conocer de primera mano qué piensa la afición sobre el desencuentro entre el capitán de Portugal y el seleccionador. Las opiniones recogidas entre los aficionados muestran división, aunque con una ligera inclinación hacia quienes respaldan la postura del delantero.

“Pienso que Cristiano tiene razón, ¿eh?”, asegura uno de los aficionados consultados. Otro, sin embargo, se posiciona claramente del lado del técnico: “El entrenador es el que tiene razón”. Una postura similar defiende otro seguidor: “Quien manda en el equipo es el entrenador”. En el lado contrario aparecen también voces muy críticas con Jorge Jesús. “No se puede hacer lo que ha hecho”, sostiene uno de los entrevistados, mientras otro va más allá: “Si no quiere Cristiano, no tenía que llamarle”. “Jorge Jesús no vale nada”, sentencia otro aficionado.

PUEDE INTERESARTE El Big Data saca a relucir todas carencias de Cristiano Ronaldo con Portugal y acaba por darle la razón a Jorge Jesús

La figura de Cristiano sigue generando, en cualquier caso, un respaldo importante entre los aficionados portugueses consultados. “Pienso que Cristiano debe tener razón”, afirma uno de ellos, mientras otro pone el foco en la relación del futbolista con el propio deporte: “Cristiano no necesita jugar al fútbol. Cristiano juega al fútbol porque le gusta”.

También hay quien considera que el episodio perjudica especialmente al delantero. “Para mí, ha salido por la puerta pequeña”, apunta uno de los aficionados, en referencia a su salida de la concentración de Portugal. En cambio, hay quien todavía conserva la esperanza de que todo se enderece y se solucione: “Él va a jugar todavía. Con Noruega, creo que Ronaldo vuelve”, pronostica otro de los seguidores.

De este modo, respuestas recogidas en Vila Real de Santo António reflejan así las distintas lecturas que genera el enfrentamiento entre dos de las figuras más reconocibles del fútbol portugués. Entre quienes defienden la autoridad del seleccionador y quienes consideran que Cristiano Ronaldo tiene motivos para cuestionar la situación, el episodio sigue dividiendo opiniones en Portugal.