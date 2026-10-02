Ángel Cotán 02 OCT 2026 - 08:33h.

El exárbitro internacional explica qué quiere decir UEFA con su último comunicado

José Álvarez adelanta la decisión de UEFA con el Barcelona por el Caso Negreira: "No quiere prorrogarlo"

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A vueltas con el Caso Negreira. El comunicado de la UEFA del pasado jueves pone en alerta a los actores de un proceso que sigue abierto. El FC Barcelona reaccionó rápido a la última actualización de un asunto que parece estar lejos de vislumbrar su final. No obstante, el exárbitro internacional Eduardo Iturralde se ha mostrado muy claro con su resolución.

En su última intervención en El Larguero de la Cadena SER, el ahora analista de jugadas polémicas explica hacia dónde va el escrito oficial de UEFA y siembra la duda con la actuación del Real Madrid en el 'Caso Negreira'.

Iturralde, muy claro con el Caso Negreira, el Barcelona y el Real Madrid

Iturralde inició su discurso explicando el sentido del comunicado de UEFA: "Es que hay tantas aristas... no va a cambiar nada y el comunicado de la UEFA te lo dice. Es simplemente que han aportado más información a un caso que desde 2023 están estudiando. Si tú mañana vas a la UEFA y aportas cincuenta mil folios, va a haber un comunicado de la UEFA de que se aporta más folios al caso que llevan estudiando desde 2023".

A renglón seguido, el exárbitro internacional fue muy claro con el final del Caso Negreira: "El punto 4.2 de la UEFA te dice que tienes que demostrar que influye en un resultado deportivo para que pueda haber sanción de UEFA. En tres años, la Guardia Civil en España no ha demostrado ni va a demostrar que ha habido influencia en ningún árbitro. Es decir, si no hay influencia en ningún árbitro, no hay corrupción deportiva. Y lleva tres años la Guardia Civil demostrándolo".

Por último, Iturralde sembró la duda con la forma de actuar del Real Madrid: "Siguiente, muy bien apuntado por Jordi. Si tienes cincuenta mil folios que demuestran tácitamente de que ha habido corrupción deportiva, lo que tienes que hacer es presentarlo al juzgado. Es curioso que en el último comunicado del Real Madrid dice que le pide a la UEFA que cuanto antes decida. Y luego en España, se está tardando tanto en decidir porque las prórrogas que está pidiendo el Real Madrid, lo que está haciendo es alargar el Caso Negreira. Curioso que está alargando el Caso Negreira cuando no hay resultados deportivos".