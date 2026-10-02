David Torres 02 OCT 2026 - 07:17h.

El Nou Mestalla cambiará sólo la mitad de su nombre: el nuevo modelo de negocio

Se intensifican las gestiones con diversas multinacionales que se han interesado ya por el nombre

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ValenciaEl Nou Mestalla entra en su recta final. Las obras avanzan y, a diez meses de la fecha prevista para su conclusión, el nuevo estadio ya permite hacerse una idea muy aproximada de cómo será la futura casa del Valencia CF. Pero, además de poder comprobar por dentro el estado del recinto, mientras la espectacular cubierta de 70 metros de voladizo comienza a definir su imagen definitiva, hay otros movimientos que se dan en los despachos y que también tienen el nuevo estadio valencianista como sede. Y es que, una vez acabado, ese edificio tiene que ser el principal sustento económico de la entidad.

El escenario es además cada vez más relevante en los foros sociales y económicos. El estadio aspira a convertirse en sede del Mundial 2030 y el Valencia ya ha puesto en marcha el traslado de sus abonados, con la previsión de estrenar el recinto en la temporada 2027-28. Y como el nuevo campo empieza a dejar de ser un proyecto para convertirse en una realidad, también se están gestionando otros aspectos comerciales más allá de la venta de las localidades VIPS o los espacios de restauración como son los "naming rights" (El nombre del estadio), sobre los cuáles ElDesmarque ya avanzó en junio que sólo mantendrían parte del actual nombre. Por resumirlo: El Nou se irá, pero el Mestalla sigue.

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Un nombre que puede valer entre 8 y 10 millones al año

Aquí aparece uno de los grandes negocios que rodean al nuevo estadio. Como ya avanzó ElDesmarque en junio, el Valencia CF está en el mercado escuchando ofertas para vender los 'namings right' del Nou Mestalla. La operación está siendo trabajada junto a Elevate, compañía especializada en este tipo de acuerdos, y existe interés de varias empresas por asociar su marca al nuevo estadio. El club tiene claro que la premisa obligatoria es mantener la palabra Mestalla, de manera que desaparecería el 'Nou' y la marca ocuparía ese espacio, siguiendo modelos como el del Metropolitano.

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Los precios que se manejan actualmente en el mercado para una operación de estas características sitúan el valor del acuerdo a partir de los 8 millones de euros. Se negocia, además, firmar el nombre por hasta Una cantidad importante de años dentro del plan de negocio de un estadio que el Valencia pretende convertir en una fuente de ingresos durante todos los días, únicamente no los días de partido. De hecho, hay proyectados tres grandes espacios de restauración y una tienda museo en el mismo.

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Una decisión que puede durar mucho más que el contrato

La elección no es únicamente económica. El nombre que acompañe a Mestalla puede quedar asociado al estadio durante décadas, incluso cuando el acuerdo comercial que lo origine haya terminado. En el club ponen de ejemplo, como ya publicó ElDesmarque, el caso del estadio del Atlético de Madrid, que aunque ha cambiado varias veces de nombre, todavía se le recuerda por el de Wanda. Y es que, el primer nombre comercial será el que más cale y permanezca en la memoria colectiva, como ha sucedido con otros grandes estadios. Por eso, el Valencia no solo busca quién pague más, sino quién quiera formar parte de la historia del nuevo Mestalla e ir de su mano en el estadio que dejará de ser Nou, pero nunca dejará de ser Mestalla.