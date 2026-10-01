David Torres 01 OCT 2026 - 11:11h.

El criterio será el número de socio más bajo irá primero y hay una fórmula matemática para calcular el promedio del grupo

El Valencia CF comienza el traslado de sus socios al Nou Mestalla: todas las fechas

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ValenciaEl Valencia CF ya ha puesto en marcha el traslado de sus abonados al Nou Mestalla, un proceso que comenzará en octubre y que permitirá a los socios decidir cómo quieren vivir el cambio de estadio. Después de conocer las fechas y las tres fases para elegir las nuevas localidades, el club sigue desvelando los detalles de una mudanza que marcará la temporada 2027-28. Mientras avanzan las obras y se concretan las gradas y los accesos del nuevo estadio, el Nou Mestalla va tomando forma también fuera del césped. El club mantiene además el optimismo sobre que Valencia pueda ser sede del Mundial 2030 y ya ha desvelado detalles de la cubierta y el espectacular voladizo que coronará el estadio. Pero ahora la pregunta que se hacen miles de abonados es otra: ¿cómo podrán agruparse para sentarse juntos en el Nou Mestalla?

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El Valencia CF espera alcanzar aproximadamente los 50.000 abonados en el Nou Mestalla, un 25 por ciento más de los actuales que hay en Mestalla (unos 40.000), y como las obras van "en tiempo" y se prevé comenzar la temporada 2027-2028 ya en el nuevo estadio, con agosto de 2027 como la fecha en la que los trabajos deberían estar completados, las gestiones para trasladar a sus abonados y la apertura de nuevos pases ya ha comenzado. El club además ha avanzado que el abono más barato del Nou Mestalla mantendrá el mismo precio que el del estadio actual y el más caro del nuevo campo será más barato que en Mestalla. Pero hay detalles que faltan por pulir, muchas preguntas para los seguidores que ElDesmarque trata de aclarar.

Una sala especial en Mestalla para probar las nuevas localidades

En cuanto a la ubicación de las nuevas localidades y el sol, el Valencia defiende que todo el Nou Mestalla estará cubierto, por lo que el sol no va a ser un problema. No obstante, el club habilitará la Sala 1923 del actual estadio para que todos los abonados tengan su oportunidad de ir físicamente a la citada sala a elegir su asiento y a solventar las dudas que tengan.

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Así será el proceso de agrupación de socios

"Esta temporada será especial, tenemos la oportunidad de rendir homenaje a más de un siglo de historia y pasión, preparando juntos el traslado a nuestra nueva casa. La historia no se queda, la historia viaja con nosotros, de generación en generación", explica el Valencia CF en su web oficial en la que explica toda la información, fechas y pasos clave para el proceso de traslado y selección de los nuevos asiento.

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FASE 1: CREACIÓN DE GRUPOS (Online)

📅 Fechas: Del 14 de octubre al 30 de octubre de 2026.

El Objetivo: Permitir que los aficionados que quieran vivir los partidos juntos en el Nou Mestalla se organicen previamente. Es el momento de unirte con tus familiares, amigos o compañeros de peña para garantizar que os sentéis en asientos contiguos.

FASE 2: SELECCIÓN DE ASIENTO (Presencial)

📅 Fechas: Desde el 17 de noviembre de 2026 hasta mayo de 2027.

El Objetivo: Acudir a tu cita en la sala 1923 del Mestalla para seleccionar tus asientos en el Nou Mestalla.

FASE 3: FORMALIZACIÓN Y PAGO (Campaña de Abonos)

📅 Fechas: Junio y julio de 2027.

El Objetivo: Confirmar administrativamente tu asiento y formalizar el pago de tu abono para la histórica temporada inaugural 2027-28 en el Nou Mestalla.

Preguntas y respuestas para la creación de grupos: Cómo se crean

En primer lugar, para poder formar parte de la agrupación es indispensable ser Socio VCF. Pero, ¿qué es la ‘Fase 1-Creación de Grupos’?

Es el proceso para poder ver los partidos en el Nou Mestalla sentado junto a tus familiares, amigos, compañeros de peña, etc.

Este procedimiento será 100% online , se iniciará el 14 de octubre de 2026 a las 10:00 horas y concluirá el 30 de octubre de 2026 a las 12:00 horas.

Hay que tener en cuenta que es un plazo único e improrrogable. El grupo lo creará uno de sus miembros, denominado como ‘Capitán’, que será el encargado de rellenar la solicitud telemática y representar al propio grupo completo en la posterior cita presencial de elección de asientos.

*Si se prefiere no agruparte, podrás realizar el proceso de forma individual y el Club también te asignará tu cita basándose estrictamente en el número de socio .

Una vez finalizado el plazo (a partir del 30 de octubre), el sistema procesará de forma centralizada todas las solicitudes para determinar el orden de las citas (*explicado posteriormente). Se te asignará tu cita y se te notificarán por correo electrónico con antelación el día y la hora exactos para acudir a la ‘Fase 2 – Selección de Asientos’.

¿Quién puede formar parte de los grupos?

La primera parada de este 'viaje' es la Fase 1: Creación de Grupos, que se activará oficialmente el 14 de octubre de 2026. En esta fase se calcula el turno basándose estrictamente en tu número de socio y cuáles son las excepciones diseñadas para proteger a las familias y a los socios más veteranos.

En el Nou Mestalla, todos los asistentes independientemente de su edad, deberán contar con su propio abono con asiento asignado.

¿Quién puede formar parte de un grupo?

Pueden formar parte cualquier abonado actual o Socio VCF (que se haya dado de alta hasta el 13 de octubre de 2026 a las 23:59h)

Es requisito indispensable contar con la condición de Socio Abonado o Socio VCF en el momento de crear tu grupo.

¿Qué hay que hacer para agruparse?

Accede a la nueva plataforma a través del enlace disponible a partir del 14 de octubre 2026.

Hay que tener a mano el ID de socio y el PIN de cada uno de los miembros que vayan a integrar el grupo.

Introducir los datos de cada miembro uno a uno en la herramienta.

El número de socio, el criterio objetivo para el orden de las citas: ¿Cómo se calcula el promedio?

"Para asegurar un reparto justo, el sistema se rige por un único criterio transparente: tu prioridad es tu número de socio. Es decir, un número de socio más bajo te otorgará una prioridad más alta a la hora de elegir tus asientos en el Nou Mestalla", explica el Valencia CF en un comunicado.

Para evitar cualquier tipo de discrecionalidad y asegurar un reparto justo, el sistema se rige por un único criterio transparente:

La prioridad es el número de socio: En el Valencia CF, el orden de citación se mide única y exclusivamente a través del número de socio .

En el Valencia CF, el orden de citación . Mayor prioridad a menor número: Un número de socio más bajo otorgará una prioridad más alta a la hora de elegir tus asientos en el Nou Mestalla.

El orden de prioridad para acudir a elegir las nuevas plazas presencialmente durante la ‘Fase 2-Selección de Asientos’ viene definido por el número promedio del grupo:

La fórmula matemática: el sistema sumará los números de socio de todos los integrantes computables del grupo y dividirá el resultado entre el número total de miembros.

El número resultante: El promedio matemático final determinará la fecha y hora exacta de vuestra cita de elección en el calendario. Una vez finalizado el plazo de agrupación de todos los grupos (a partir del 30 de octubre), el sistema procesará de forma centralizada todas las solicitudes para calcular las citas. Se te asignará la tuya y se te notificarán por correo electrónico con antelación el día y la hora exacta para acudir a la ‘Fase 2-Selección de Asientos’.

Tres excepciones

Hay que crear el grupo online igual. Estas excepciones solo modifican la fórmula matemática con la que el sistema calcula la prioridad, pero no automatizan con quién se va a sentar. Si se es un abonado histórico, hay menores a tu cargo o se viene de la antigua lista de espera, debes entrar en la plataforma de agrupación y realizar el proceso. Si no realizas este trámite online, el sistema no sabrá que queréis estar juntos y no podréis elegir asientos contiguos.

Para garantizar la seguridad jurídica del proceso y evitar cualquier tipo de fraude, el Valencia CF aplicará de forma rigurosa la norma de titularidad:

Socio VCF obligatorio: Cada abono debe pertenecer de forma real y legal a la persona física que lo utiliza. Para participar en la agrupación es requisito obligatorio que todos los miembros del grupo sean socios en activo , ya sea como abonados actuales o dándose de alta como nuevos Socios VCF.

Cada abono debe pertenecer de forma real y legal a la persona física que lo utiliza. Para participar en la agrupación , ya sea como abonados actuales o dándose de alta como nuevos Socios VCF. Abonos de familiares fallecidos o a nombre de terceros: en caso de que en el grupo haya un abono a nombre de una persona fallecida, el proceso de agrupación seguirá de la misma manera y solamente en la 'Fase 2-Selección de Asiento' se deberá indicar para iniciar los trámites de cambio a un nuevo titular

Para proteger la cohesión familiar, premiar la máxima fidelidad histórica y resolver compromisos del pasado, el Club ha establecido tres reglas de excepción muy claras:

Excepción 1: Menores de 16 años (Protección familiar)

Los menores de 16 años, nacidos después del 01/06/2011, quedan completamente excluidos del cálculo del promedio de antigüedad del grupo.

Se utiliza esta manera de proceder para que las familias no pierdan prioridad ni se vean penalizadas en su turno de cita por el hecho de incluir a sus hijos con números de socio recientes. Además, por normativa legal, los menores de 16 años no pueden acceder solos al estadio.

Excepción 2: Abonados Históricos con más de 50 años de antigüedad

Aquellos socios de honor con más de 50 años de antigüedad ininterrumpida, es decir, que sean abonados desde el 01/07/1976 (que ostentan los números de socio del 1 al 393) se benefician de la máxima prioridad.

(que ostentan los números de socio del 1 al 393) se benefician de la máxima prioridad. Estos socios podrán formar un grupo de hasta 5 personas en total utilizando, exclusivamente, el número de socio del abonado histórico para determinar el turno de cita, sin realizar ningún promedio de antigüedad y asegurando así su prioridad preferente para todo su grupo familiar.

Excepción 3: Antigua Lista de Espera

¿A quién se aplica?: Esta medida va dirigida, únicamente, a aquellos aficionados que en su día realizaron el depósito de 100€ (desde el 2007) para entrar en la lista de espera del nuevo estadio y que, actualmente, NO son abonados ni Socios VCF en activo.

La compensación: El Club les compensará reconociéndoles de oficio el alta de Socio VCF de forma totalmente gratuita. Es muy importante aclarar que tu número de socio oficial y real (el que aparecerá en portal del Socio) será el número correlativo que te corresponda en el momento de tramitar el alta. Sin embargo, a efectos exclusivos de la herramienta de migración, el sistema te otorgará una prioridad equivalente a la del número de socio 40.000 (2 años). Esto significa que para calcular el promedio de tu grupo y asignar vuestra cita, se te computará con ese número de socio, permitiéndoos elegir asiento por delante de cualquier alta nueva ordinaria.

¿Cómo tramitarlo?: El proceso no es automático. Si te encuentras en esta situación y no has recibido información por parte del club, deberás ponerte en contacto con Área Afición para verificar tus datos de la antigua lista de espera y tramitar tu alta de Socio VCF sin coste. Una vez completado este trámite, tu prioridad preferente del número 40.000 quedará activada en el sistema para que puedas agruparte a partir del 14 de octubre.