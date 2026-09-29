David Torres 29 SEP 2026 - 09:26h.

El Valencia CF espera trasladarse al Nou Mestalla con 50.000 socios y sólo hará macroconciertos en verano

Se producirá en tres fases

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ValenciaEl Valencia CF ya ha puesto fecha al que será uno de los grandes cambios de su historia reciente. Los abonados comenzarán en octubre el proceso para elegir sus nuevos asientos en el Nou Mestalla, el estadio que está llamado a convertirse en la nueva casa valencianista. Después de años de espera y mientras avanzan los trabajos para hacer realidad el proyecto, el club ha comunicado a sus socios el calendario completo del traslado, desde la creación de grupos para sentarse juntos hasta la selección presencial de las localidades y la posterior formalización del abono.

El Valencia CF trabaja con la previsión de alcanzar los 50.000 abonados en el Nou Mestalla, una cifra que supondría ampliar de forma notable la masa social que actualmente ocupa Mestalla. El nuevo estadio está concebido para acoger a una afición más numerosa y el proceso de traslado que comienza este otoño permitirá a los socios empezar a definir cómo quedará distribuida la grada.

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Todas las fechas del cambio al Nou Mestalla

Esta temporada será especial, tenemos la oportunidad de rendir homenaje a más de un siglo de historia y pasión, preparando juntos el traslado a nuestra nueva casa. La historia no se queda, la historia viaja con nosotros, de generación en generación.

Esta es toda la información, fechas y pasos clave para el proceso de traslado y selección de tu nuevo asiento.

La primera fase: AGRUPACIÓN de socios (online)

Para aquellos aficionados que quieran asegurar su butaca en el Nou Mestalla junto a sus familiares, amigos, peñas u otros valencianistas, el Valencia CF habilitará una herramienta digital mediante la cual podrán formar una agrupación de socios. Todos los miembros tienen que ser socios y la antigüedad del grupo será el criterio que definirá el turno para la selección de asientos. (Se calculará realizando el promedio del número de socio de todos los miembros del grupo, excluyendo a los menores de 16 años a fecha 1 de julio de 2027) Cada grupo designará un capitán, que será encargado de gestionar la agrupación y representarla en siguientes fases.

📅 Fechas: Del 14 de octubre al 30 de octubre de 2026.

Objetivo: Permitir que los aficionados que quieran vivir los partidos juntos en el Nou Mestalla se organicen previamente. "Es el momento de unirte con tus familiares, amigos o compañeros de peña para garantizar que os sentéis en asientos contiguos", explica el Valencia CF

La segunda fase: SELECCIÓN DE ASIENTO (presencial)

📅 Fechas: Desde el 17 de noviembre de 2026 hasta finales de mayo de 2027.

Objetivo: Acudir a tu cita en la sala 1923 del Camp de Mestalla para seleccionar tus asientos en el Nou Mestalla.

Tercera fase: Comprar el abono en la CAMPAÑA DE ABONOS 2027-28 (junio y julio de 2027)

📅 Fechas: Junio y julio de 2027.