Fran Duarte Madrid, 28 SEP 2026 - 19:11h.

Slaven Bilic se ha pronunciado sobre la comparación de la España de 2010 y la de 2026. Su respuesta sobre Lamine Yamal no puede ser mejor

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Croacia será el siguiente país en intentar poner punto final a la racha de imbatibilidad de la Selección Española de Luis de la Fuente. Tras la remontada contra Inglaterra, ya van 39 partidos seguidos sin perder y en los últimos días ha surgido el debate que compara la actual Selección que ha conquistado la Eurocopa en 2024 y el Mundial en 2026 con la Roja que conquistó Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012. Una comparación en la que también ha querido entrar Slaven Bilic, el seleccionador croata que se enfrenta este martes a la Campeona del Mundo en La Cartuja.

El técnico croata ha analizado el choque contra los de Luis de la Fuente y, a pesar de mostrarse muy respetuoso con el rival, asegura no tener ningún miedo a esta Selección Española. "Son los mejores del mundo. No se van a relajar, nosotros tampoco. España tiene cositas que se pueden aprovechar, lo demostró Inglaterra. No necesitamos un milagro, necesitamos fe. Hemos jugado grandes partidos contra ellos. Los partidos son largos. Contra los checios hubo momentos en los que no supimos sufrir. No se puede repetir. Sabemos que la posesión será para ellos, pero no puede ser siempre de ellos. En 2012 pudimos eliminar a España. Debemos tener confianza en lo que hacemos, en nosotros", ha asegurado Bilic en la rueda de prensa previa al duelo de la Nations League.

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Bilic se moja en la comparación de esta España con la de 2010

El dominio de España entre 2008 y 2012 fue abismal, pero los últimos resultados y el hecho de que la Roja llevé 39 encuentros sin perder un partido hace que la actual Selección Española pueda compararse con esa generación histórica. Sin embargo, la diferencia es clara para Bilic. Es cierto que el juego del tiki taka se ha mantenido, pero lo que no tenían era un jugador como Lamine Yamal. “El fútbol cambia. La de 2012 tenía más toque, no tenía la velocidad de ahora de Lamine Yamal. Sus transiciones no eran tan veloces. Con eso ya digo todo lo que pienso de Lamine”, contesta el seleccionador croata, confirmando que su favorito para el Balón de Oro es el jovencísimo futbolista culé.

Otra comparación que no ha dejado pasar ha sido la de Luka Modric y Rodrigo Hernández. “Son dos ganadores del Balón de Oro. Bielsa dijo que Luka es un 6, un 8 y un 10. Así que es un 24. Rodri es el mejor 6 del mundo. No se trata de elegir, porque pueden jugar juntos”, sentencia Bilic para poner punto final a la rueda de prensa. Puedes ver la rueda de prensa de Bilic en el vídeo superior.