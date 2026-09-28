Ángel Cotán 28 SEP 2026 - 07:57h.

El internacional español concede una entrevista a un medio egipcio

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Lamine Yamal es la estrella de la Selección Española. En Wembley, acaparando muchos focos en los días decisivos por el Balón de Oro 2026, el futbolista del FC Barcelona realizó un encuentro muy completo más allá del gol. Un nuevo triunfo para el extremo con la camiseta de España y con la clara sensación que aún le queda mucho por celebrar en su carrera internacional.

Durante la concentración nacional, Lamine Yamal también habló de sus otras raíces, las africanas, las cuáles siente con mucho orgullo. En declaraciones para ON Sport, un reconocido medio egipcio, el atacante saca pecho al hablar de África.

El orgullo africano de Lamine Yamal

Al ser cuestionado por sus opciones en la lucha por el citado galardón individual y el crecimiento del fútbol africano, Lamine Yamal abordó con mucho respeto el asunto y demostrando un gran sentimiento de pertenencia. El futbolista azulgrana lanzó un claro deseo para los futbolistas africanos que están despuntando en el fútbol de élite.

Esta fue la reflexión de Lamine Yamal: "Bueno, creo que está la posibilidad ahí, todos los jugadores trabajamos para ganar títulos colectivos e individuales como el Balón de Oro. Y sobre los africanos, creo que es un orgullo para todos nosotros, los que tenemos raíces, los que somos de algún país africano en el que tenemos familia, los que hemos estado ahí... es un orgullo para nosotros ver nominados a jugadores africanos. Estamos contentos, ojalá que haya muchísimos más, pero creo que tiene que ver con el juego y no con la nacionalidad. Ojalá que sí, que seamos un montón de africanos... estaremos todos muy orgullosos".

Feliz de seguir ganando con España

El extremo del Barcelona Lamine Yamal se congratuló el pasado sábado del triunfo de España ante Inglaterra en Wembley (2-3) y destacó su aportación al equipo con el primer gol después de un robo gracias a la presión alta. "El míster nos ha pedido que vayamos a la presión, que queramos robar el balón. Es lo que he hecho, intentar ayudar al equipo. Siempre he dicho que, a veces me despisto, pero a veces robo. Me he quedado uno contra uno y he podido meter", explicó Lamine Yamal en declaraciones a TVE al final del encuentro.

El del pasado sábado fue el octavo gol del futbolista del Barcelona con la Roja en los 34 partidos en los que ha sido internacional. Valoró la reacción del equipo cuando se vio por detrás en el marcador: "No es que no sintamos cómodos, pero no nos molesta que el rival tenga el balón. Somos jugadores muy rápidos y sabemos jugar al contraataque. Hay que saber qué rol hay en cada partido y lo sabemos hacer nosotros".

En la primera victoria con la segunda estrella tras conquistar el Mundial, Lamine Yamal elogió el rendimiento colectivo y mantener la racha victoriosa en Wembley: "No siempre se puede, pero intentamos que no seamos nosotros los que pierdan. Estamos muy contentos. Es un estadio muy difícil".