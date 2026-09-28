Ángel Cotán 28 SEP 2026 - 06:47h.

El que fuera extremo izquierdo recuerda su breve estancia en Vigo

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Álvaro Vadillo irrumpió en el Real Betis hace más de una década como un extremo con cualidades físicas y técnicas a seguir. Su carrera deportiva quizás no estuvo a la altura de unas exageradas expectativas aún siendo un crío. Pese a ello, el que fuera futbolista de Puerto Real defendió la camiseta de clubes como el Granada, Málaga, Espanyol o Celta de Vigo.

Concretamente como celeste no disputó ni un solo encuentro oficial y su estancia en tierras gallegas tan solo fue cuestión de semanas. Años después, Álvaro Vadillo explica en el podcast Climbers qué falló, pero sobre todo, qué ocurrió con el entrenador de aquel momento: Óscar García.

El rajadón de Álvaro Vadillo contra Óscar García

El que fuese atacante olívico reconoció que muy pronto comenzó a percibir algo extraño: "Me firma Felipe Miñambres. Cuando llego, yo siempre he interpretado que he sido un fichaje de club, que el Celta me firmó porque era joven, que era libre y porque podía reunir condiciones para aportar. Desde que llego en pretemporada ni juego los partidos de pretemporada. Muy poco juego, juego poquito. Hablo con Felipe y le digo... '¿Ustedes me habéis firmado con el sí del entrenador? Porque esto no tiene ni pies ni cabeza'. Y ya ahí tu vete a fiar. Antes de que cerrara el mercado jugamos cinco partidos y no es que no jugara ni uno, es que ni calenté. Es que muchas veces es para reírte".

A continuación, Álvaro Vadillo puso el foco en Óscar García con una critica profesional y personal: "Yo fui tonto y niñatillo. Debería haber dicho Óscar García, que era el entrenador de esa época, horrorosamente malo. No te hablo a nivel deportivo, si no un tío que llega allí y no te da los buenos días... malo. Ni saludaba a nadie, serio. Todos los entrenamientos los hacía el segundo entrenador. Horroroso, y como persona peor porque ni te saluda".

Por último, el exfutbolista puso fin a su recuerdo como celeste con un recado al club vigués: "Yo debería haber dicho este tío va a durar poco aquí, me voy a callar y voy a seguir entrenando y estar en forma para cuando me llegue el momento pero fui caprichoso y no quería estar aquí. Me salió la opción del Espanyol. Tres meses es mi estancia en Vigo con cero partidos oficiales, esto no lo tiene nadie. El Celta hizo un negocio redondo, me coge libre, no paga el sueldo porque el Espanyol paga la ficha entera y luego saca 1,7M creo que fue. Miñambres me tiene que coger y decir 'Alvarito, te voy a invitar a otro lenguado'. Hizo negocio redondo".