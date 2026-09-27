Joaquín Anduro 27 SEP 2026 - 20:36h.

Aleix Febas explica cómo está de su lesión y en su adaptación al Celta

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El Celta de Vigo, una vez acabe el parón de selecciones de septiembre-octubre, regresará a la acción con el choque de la jornada 8 de LALIGA EA Sports frente al Elche en el Martínez Valero en un envite especial para Aleix Febas. El jugador catalán regresará a la que fue su casa durante las tres campañas anteriores y ha aprovechado para hacer repaso de sus primeros partidos como jugador celeste reconociendo la advertencia que le hizo Claudio Giráldez.

En una entrevista para SER Deportivos Vigo, el ilerdense ha dejado claro que no celebrará el gol si marca en tierras ilicitanas ante un equipo en el que aún conserva a muchos amigos. Allí jugó desde 2023 hasta este pasado verano, cuando firmó por el Celta sabedor de que no iba a ser fácil jugar, tal y como le confirmó Claudio Giráldez en una conversación previa entre ambos.

"Él ya me avisó, cuando hablamos, que, en ese sentido, a lo mejor hacía las cosas un poco diferente y tengo que adaptarme. En el primer partido en Valencia jugué 75 minutos y creo que bien, y al siguiente jugué cero minutos y al siguiente fui titular. Creo que tienes que adaptarte también a ese caos mental y también es bueno que todos tengamos oportunidades. En ese sentido, Claudio confía en todos y eso tiene mérito", confirmó Aleix Febas.

Aleix Febas valora su lesión y su adaptación al Celta

El centrocampista ha jugado apenas tres encuentros en este arranque de temporada con dos titularidades frente al Valencia y el Athletic y unos minutos contra el Omonia Nicosia después de un golpe con Unai Simón que le hizo ser baja durante tres partidos y de la que espera volver "al 100%" tras el parón: "La verdad es que estoy mucho mejor, ya veo un poco la luz. Es verdad que a lo mejor aún no estoy al 100% porque tengo una pequeña molestia que me impide recuperarme normal pero, con el parón, creo que ya estaré al 100%".

Sobre su adaptación al Celta, Aleix Febas ha lamentado que este problema físico le haya lastrado aunque se ve bien en el estilo celeste ya sea con Miguel Román o con Ilaix Moriba: "Por desgracia, con la lesión, sólo he podido jugar un partido de competición con Miguel y otro con Ilaix y la verdad es que me siento cómodo con los dos".

"Soy una persona que se adapta bastante al estilo de juego y creo que me falta seguir adaptándome aquí pero en eso estamos", finalizó el futbolista del conjunto vigués.