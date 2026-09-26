Eric García da el susto: nota algo en la rodilla y se retira antes de empezar el Inglaterra - España

Javi Rayo 26 SEP 2026 - 20:58h.

El defensa del FC Barcelona notó molestias en la rodilla y prefirió no arriesgar

Alineaciones confirmadas en el Inglaterra-España de hoy, en la jornada 1 de la UEFA Nations League

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Eric García ha protagonizado la nota negativa del Inglaterra - España. Luis de la Fuente le daba la titularidad al defensa del FC Barcelona y éste se lesionaba antes de empezar el partido, con lo que el seleccionador nacional tuvo que dar entrada en su lugar al futbolista del Atlético de Madrid, Marc Pubill.

Eric García no juega ante Inglaterra por precaución

Tal y como desveló la Selección Española con un comunicado en sus redes sociales, "Marc Pubill ocupó la plaza de Eric García por unas molestias en la rodilla izquierda". Habrá que esperar hasta el final del partido para ver si sólo ha sido un susto o si Eric García tiene que abandonar la concentración. Aunque, según fuentes consultadas por Mundo Deportivo, no reviste gravedad y ha sido más una cuestión de precaución.