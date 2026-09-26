Alineaciones confirmadas en el Inglaterra-España de hoy, en la jornada 1 de la UEFA Nations League

Alberto Cercós García 26 SEP 2026 - 19:25h.

Thomas Tuchel y Luis de la Fuente ya tienen sus onces

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España vuelve a ponerse seria. La Selección se mide a Inglaterra en un duelo de altura de la UEFA Nations League, el primero de los cuatro compromisos que tiene por delante en esta nueva etapa con un objetivo que no cambia: seguir ganándolo todo. Después de conquistar el Mundial, el equipo de Luis de la Fuente afronta este nuevo ciclo con la vitola de campeón y con la exigencia de mantener una identidad que le ha llevado a tocar techo. Al otro lado estará una Inglaterra que tampoco necesita demasiadas presentaciones, con un escenario de esos que convierten cualquier balón dividido en una cuestión de estado. No hay margen para despistes: Wembley espera y España llega con ganas de demostrar que lo de levantar trofeos no era una costumbre pasajera.

El encuentro también supone una nueva prueba para una Selección que tendrá que convivir con las bajas y con algunos cambios respecto a los últimos partidos. De la Fuente deberá hilar fino para construir un once competitivo ante una Inglaterra que pondrá a prueba cada costura del equipo español. El técnico mantiene la confianza en un bloque que conoce perfectamente el camino, aunque ahora toca volver a recorrerlo desde cero y con un título mundial recién guardado en la vitrina. La Nations League vuelve a abrir el telón y lo hace con un plato fuerte: Inglaterra-España. Un partido para medir pulsaciones, ajustar piezas y comprobar si la campeona del mundo mantiene intacto ese apetito que le ha convertido en una habitual de las grandes noches.

El once de Inglaterra

Thomas Tuchel quiere empezar con buen pie la Nations League y para ello confía en varias piezas clave que les llevaron a las semifinales del pasado Mundial. El XI de inglés: James Trafford; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Myles Lewis-Skelly; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

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El once de España

Luis de la Fuente ya tiene a sus once elegidos, con varias novedades: a la titularidad que todo el mundo preveía de Eric García por la lesión de Pedro Porro, se une la de Fabián Ruiz -Pedri deberá esperar- y la de Ferran Torres, el héroe de Nueva York, en detrimento de Mikel Oyarzabal.

El XI: Unai Simón; Eric García, Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella; Rodrigo, Fabián Ruiz; Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams; Ferran Torres.