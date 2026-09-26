Mati Prats aplaude a la Premier League por investigar al City: "¿Y lo de Enrique Negreira, para cuándo?"

Javi Rayo 26 SEP 2026 - 16:32h.

El Manchester City se enfrenta a cargos por más de 100 irregularidades financieras

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El Manchester City se enfrenta a más de 100 cargos por presuntas irregularidades financieras tras haber sido declarado culpable. La situación es de tal gravedad, que el conjunto mancuniano podría ser expulsado de la Premier League. En su editorial de este sábado en ElDesmarque de Cuatro, Mati Prats ha querido felicitar a la Premier League por investigar sin temer las consecuencias a uno de los equipos más fuertes de Inglaterra y pide que el fútbol español haga lo mismo con el FC Barcelona por el escándalo de Enrique Negreira.

Puedes ver sus palabras reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.