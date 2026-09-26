Pepe Jiménez Sevilla, 26 SEP 2026 - 12:10h.

El Sevilla reclamó un pago que el Fenerbahce no cumplió el pasado mes de abril

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La jornada del sábado ha arrancado con una sorprendente noticia que, aunque no lo hace de manera directa, afecta seriamente al Sevilla. El Fenerbahce, club que adquirió a En-Nesyri hace varias temporadas, continúa pagando a plazos su fichaje y uno de esos pagos podría salirle muy caro. Concretamente el retraso de uno de ellos.

Tal y como se ha conocido en las últimas horas, el Fenerbahce tendría que haber pagado el 30 de abril de este mismo año al Sevilla uno de los plazos acordados, situación que no se concretó y que llevó a los del Sánchez-Pizjuán a recurrir ante la FIFA para cobrarlo.

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El máximo organismo mundial de fútbol lo analizó, le dio la razón al Sevilla y solicitó formalmente al Fenerbahce no solo que pagase ese plazo, sino que además adelantase el previsto para finales de octubre, ya que no le permitirían fallar de nuevo.

El propio club turco, ante las informaciones aparecidas, ha querido utilizar sus redes sociales para explicar lo ocurrido, señalando que todo se debe a la reclamación del Sevilla ante la FIFA.

"Ante las noticias publicadas en la prensa sobre la sanción de transferencia de la FIFA impuesta a nuestro club, deseamos informar a nuestros aficionados y a la opinión pública.

La sanción de transferencia por tres periodos aplicada a nuestro club es temporal y está relacionada con la cuota de traspaso del jugador Youssef En Nesyri, quien se incorporó a nuestro equipo en la temporada 2024-2025. Debido al impago de la cuota de transferencia del jugador con fecha del 30 de abril de 2026, el club correspondiente ha iniciado acciones ante la FIFA.

Tras asumir nuestras funciones, nuestra directiva ha procedido al pago de dicha cuota atrasada. En el caso abierto por el club correspondiente ante la FIFA, se ha solicitado también el pago de la siguiente cuota, y por nuestra parte se ha esperado la decisión de la FIFA para efectuar el pago.

Nuestro club realizará el pago ordenado por la decisión de la FIFA en el primer día hábil (lunes) y, una vez completados los trámites burocráticos ante la FIFA, la sanción de transferencia será levantada. Asimismo, todos los estados financieros y obligaciones correspondientes al periodo pasado serán compartidos de manera transparente con nuestros Miembros del Congreso y la opinión pública en nuestra Asamblea General Ordinaria que se celebrará mañana (27 de septiembre de 2026)".