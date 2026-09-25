Basilio García Sevilla, 25 SEP 2026 - 17:42h.

Agotadas las entradas para la zona visitante del Ciutat de Valéncia

Luis García Plaza, 'in love' con el Sánchez-Pizjuán

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La ilusión que ha despertado el Sevilla FC en sus seguidores con el inicio de temporada que ha protagonizado es palpable. Se siente en las calles, se puede comprobar en las conversaciones de bar o en las redes sociales, pero si hay un medidor clave para cifrarlo, sin duda es el seguimiento al equipo.

El Sevilla nunca ha caminado solo por los campos de Dios, pero este año se están mejorando los registros de los anteriores. De la mano de Luis García Plaza, que entiende a la perfección que la comunión con la afición es clave para que el equipo funcione, el sevillismo también está dando la cara.

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Hace apenas una semana, la afición nervionense fue objeto de comentario por su desplazamiento a Galicia para el partido ante el Deportivo de A Coruña. Cerca de mil sevillistas se dieron cita en Riazor -860 en la zona visitante-, en un partido jugado en miércoles laborable a las 19.00 horas. Se sumaba a los numerosos desplazamientos realizados también a Bilbao y Barcelona, para los partidos ante el Athletic Club y el Espanyol.

No hubo demasiada suerte tampoco en la hora a la que se fijó el partido de la jornada 8, uno de los más esperados de la historia ya que el equipo estará 23 días sin jugar. Aunque la jornada se disputa en pleno Puente del Pilar, el partido fue señalado para el lunes 12 de octubre a las 21.00 horas, siendo el día siguiente valorable, lo que complica el regreso a la capital hispalense. Eran muchos los sevillistas que tenían previsto viajar a Valencia, a 650 kilómetros, para ver in situ el duelo ante el Levante UD, pero el hecho de tener que regresar en esas condiciones parecía haber parado a muchos.

Sin embargo, el sevillismo ha vuelto a responder. La primera remesa de entradas que sacó el Sevilla voló en cuestión de minutos. Este viernes se anunciaba que habría más localidades, y solo unas horas más tarde se han agotado. Así pues, más de 600 sevillistas estarán en el Ciutat de Valéncia para animar a los suyos en el regreso de la competición e intentar que siga con su buena racha a domicilio, donde ha ganado dos partidos y empatado otro.

El absentismo decae

Este dato, además, se une a otro que ha hecho público el club. El inicio de temporada en el Sánchez-Pizjuán ha deparado unos números muy mejorados y, de hecho, el Sevilla se ha congratulado de que el absentismo al estadio ha decaído de un 14 a un 5%.

El estadio nervionense ya rozó los 40.000 espectadores en el partido ante el Valencia y los superó con creces el pasado sábado ante el FC Barcelona. Las medidas que el club ha implantado para asegurar que la asistencia a Nervión están funcionando.