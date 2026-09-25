Basilio García Sevilla, 25 SEP 2026 - 12:28h.

El brasileño asegura que ya se ve capaz de hacer cualquier cosa tras superar su lesión

El rondo del Betis; Antony y Deossa se la juegan a los chinos y el Cucho recibe un pisotón de roja

Compartir







Durante prácticamente toda la temporada pasada, la primera de Antony como jugador en propiedad del Real Betis Balompié, el brasileño tuvo que aprender a sobrellevar una pubalgia que le restó mucho, tanto en lo físico como en lo anímico. Con todo, no perdió la cara a la temporada y se apuntó a todas las batallas. Ahora, felizmente ha dejado atrás esos dolores y está listo para alcanzar el rendimiento que enamoró al beticismo en la primera mitad del año 2025.

El de Sao Paulo ha concedido una entrevista a Sofascore Podcast, en el que rememora lo mal que lo pasó el pasado ejercicio. “Estaba revisando el partido con el Getafe en diciembre, fue cuando empecé a sentir molestias en el aductor. Tuve que tomar pastillas toda la temporada para poder jugar. Fue difícil. A veces, después de un partido, no podía caminar al día siguiente”, explicó el futbolista.

“Había días en los que me sentía bien, pero luego al día siguiente estaba peor otra vez. Eso me frustraba un poco. Ahora puedo jugar sin pastillas, sin nada, y siento que puedo hacer de todo”, comentaba el brasileño narrando el día a día de los jugadores que se ven afectados por la pubalgia, una de las lesiones más pesadas y difíciles de recuperar para un futbolista.

Más de Antony

La decisión de fichar por el Betis. “Mi primera elección era el Betis, para recuperar mi nivel y ser feliz. Cada día que pasa aquí, tengo más claro que tomé la mejor decisión. Cuando llegué y estuve tres meses, después me fui y volví a Manchester, me fui con la sensación de que quería regresar. Honestamente, construí algo importante con el Betis. Mi corazón quería volver”

El cariño del beticismo. “La gente empezó a llamarme Antonio de Triana, y ahora incluso algunos llevan Antonio de Triana en la parte trasera de sus camisetas. Es una forma de mostrar cariño, y también respeto”.

PUEDE INTERESARTE La razón física por la que Antony no ha sido titular en el Villarreal - Betis

Lo que pagó el Manchester United por él. “Por supuesto que tienes una responsabilidad extra cuando pagan esa cifra por ti. Pero siempre he sido un jugador que intenta no pensar en esos números. Sabía que no fue por casualidad que pagaron tanto por mí. La gente cree que esas cosas no me afectan, pero claro que sí, mucho. Dicen cosas sin conocerte. Oyen algo en la tele y ya comienzan a hablar”

Compartir vestuario con Cristiano Ronaldo. “Siempre está de broma. Es muy alegre, muy divertido. Y lo que más me gustó es que, cuando te sientas a la mesa con él, no habla de fútbol. Dice: 'Vivimos para el fútbol 24 horas al día, hablemos de otras cosas, de la vida'. Lo admiraba antes y, tras compartir vestuario con él, lo admiro aún más”.