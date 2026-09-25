Fran Fuentes 25 SEP 2026 - 06:24h.

El técnico mexicano ya ordena y manda en Paterna

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La llegada de Javier Aguirre al Valencia CF ha cambiado muchas cosas. La primera y principal, a nivel de ambiente. Y es que la simpatía y cercanía del técnico mexicano ha calado desde muy pronto en el vestuario. La segunda es que, pese a que acaba de llegar, ya ha quitado los tres días de descanso que tenía el equipo el pasado jueves, viernes y sábado. Y es que el nuevo entrenador valencianista quiere ver a sus jugadores y entrenar cuanto antes con ellos. Así lo ha revelado Álex Silvestre en El Chiringuito.

"Hay que decir que Javier Aguirre, para empezar, el vestuario del Valencia hoy no tenía previsto entrenar. Ni hoy, ni mañana, ni pasado. Desde que se sabe que Javier Aguirre iba a llegar hoy, ha sido el mismo Javier Aguirre el que ha dicho que no se descansa. Se entrena hoy, mañana y pasado. van a librar el domingo, pero el jueves, viernes y sábado van a entrenar. Lo tenía libre antes de que llegara Aguirre. Es lo primero que ha pedido Aguirre porque quiere trabajar", explica el periodista, ante la sorpresa de Josep Pedrerol: "¿Qué? ¿Ha quitado el descanso? Billetes de avión tirándose a la basura", comenta.

En este sentido, Álex Silvestre explica que el impacto del 'Vasco' Aguirre ha sido un cambio de paradigma: "Han alucinado a los jugadores con la energía con la que ha llegado. Aguirre llevaba viajando prácticamente un día entero. Viajó desde México, ha llegado a Madrid y de Madrid se ha ido a Valencia. Ha llegado al aeropuerto y lo primero que ha hecho es irse a Paterna a entrenar. No ha pasado ni por el hotel, no ha pasado por ningún sitio directo a entrenar. ¿Dormir ahí? De momento va a dormir en un hotel con su cuerpo técnico, que va a ser Toni Amor y Pol Lorente, que es el preparador físico que tenían en México. Y han alucinado con la energía y luego con el mensaje", explica.

En este sentido, lo que Javier Aguirre habría aportado desde el primer minuto sería calma: "Sobre todo lo que me dicen es que ha transmitido tranquilidad. Era un vestuario que estaba nervioso, es un vestuario joven por la situación, la presión que está teniendo en Valencia y les ha transmitido tranquilidad. Les ha hecho ver que es un vestuario con mucha calidad, un vestuario que no va acorde a la posición en la que está Valencia ahora mismo y les ha transmitido muchísima confianza", explica.

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Por último, Álex Silvestre explica que Javier Aguirre también ha tenido tiempo para hablar de lo meramente futbolístico: "Luego, no ha sido una charla muy larga, llevan un entrenamiento, pero a nivel táctico también han alucinado. Y mira que Carlos Corberán, que tácticamente era muy bueno, pero hay un contraste brutal entre la relación entre el jugador con Carlos Corberán y Aguirre. Es que se han reído, han vuelto a sonreír. El vestuario de Valencia ha vuelto", sentencia.

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