Javier Aguirre ya habla como valencianista: "El Valencia era un fortín y quiero que vuelva a serlo"

David Torres 24 SEP 2026 - 10:15h.

"Esta plantilla tiene calidad para no sufrir"

Javier Aguirre vuela hacia Valencia con permiso de su mujer y sin temor a Lim: "No conozco al dueño pero seré como soy"

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Javier Aguirre ya está en Valencia. El técnico mexicano ha aterrizado este jueves en la ciudad para convertirse en el nuevo entrenador del Valencia CF, después de que Braulio Vázquez y Aguirre alcanzaran un acuerdo para que el veterano técnico tome las riendas del equipo. Su llegada se produce apenas unos días después de la destitución de Carlos Corberán y con el Valencia pendiente de reaccionar tras un inicio de temporada especialmente complicado. El mexicano, que aseguró a la salida de su país que llega motivado y con ganas, ya está en la Capital del Turia dónde anoche aterrizó su segundo, Toni Amor, y donde, desde hoy, se pondrá manos a la obra para enderezar la situación. De hecho, su cuerpo técnico ya estaba en Paterna para dirigir la sesión de entrenamiento de este jueves a las 10.30 horas. Un poco antes, salía por la terminal de Manises y decía lo siguiente a los medios presentes:

¿Cómo fue el viaje?

Bien, todo tranquilo

¿Qué esperas de estos dos meses al frente del Valencia CF?

Mucho trabajo, hijo, mucho trabajo. Queda mucha Liga, pero hay cosas que hacer y vamos a trabajar.

Tienen calidad para no estar sufriendo, hay mucho nivel individual. Intentaremos sacar provecho, el mejor nivel individua

¿Cuesta asumir el reto de sacar al Valencia de esta situación y evitar que esté sufriendo?

Las circunstancias son las que son, ¿no? Pero hay mucho nivel individual. Esperemos, intentaremos, mejor dicho, sacar el mejor provecho de los jugadores.

¿Qué es lo que te ha decidido para venir al Valencia CF?

La institución, la historia. Llevo 15 temporadas en España y siempre vi al Valencia y, ¡buah!, era un fortín y eso quiero que vuelva a ser. Que le cueste mucho al rival arribar y sacar algo de aquí.

Eso me llamó mucho la atención: la historia de este club, la cantera, el nivel de los jugadores, la extraordinaria afición... La prensa no tanto, pero bueno (ríe).

¿Qué análisis haces del equipo después de las siete primeras jornadas?

Es difícil hablar de suerte o de arbitrajes, también me cuesta mucho. Pero pienso que algunos partidos merecían algo más, me decían algo. Y estos últimos partidos de Óscar fueron fantásticos. Me parece que esa derrota última fue muy, muy dolorosa, pero bueno, esto es fútbol.

Después de 22 años, vuelves a entrenar a un primer equipo en España. ¿Qué te genera?

Canas, arrugas y muchas ganas de volver a LALIGA española, que siempre ha sido toda mi vida.

¿Has podido hablar ya con Kiat Lim?

No, sólo con Braulio con él todavía no he podido hablar.

¿Es el último vuelo de Aguirre?

No lo sé, lo que diga Silvia.