David Torres 24 SEP 2026 - 07:17h.

Oficial Javier Aguirre: Los siete caminos que le condujeron al banquillo del Valencia CF

El mexicano nunca ha sido demasiado amigo de las ruedas de prensa políticamente correctas

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ValenciaJavier Aguirre ya es el nuevo entrenador del Valencia CF hasta junio de 2027 y, además de experiencia, llega a Mestalla un entrenador con una personalidad imposible de esconder. El mexicano nunca ha sido demasiado amigo de las ruedas de prensa políticamente correctas y tampoco pasa desapercibido en el banquillo. A lo largo de su carrera ha dejado un buen puñado de momentos que explican por qué el 'Vasco' siempre acaba generando titulares. Mientras aterriza en Valencia, y asegura que está en Mestalla, con permiso de Silvia, su mujer, repasamos algunas de sus anécdotas más divertidas en sala de prensa.

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El 'fuck you' a Gordon en pleno Mundial

Una de las más recientes ocurrió durante el México-Inglaterra del Mundial 2026. Aguirre mantuvo un particular intercambio con Anthony Gordon durante el encuentro y, en un momento determinado, se giró hacia el futbolista inglés y le soltó un "fuck you" mientras sonreía. Gordon contó después que se lo tomó con humor y que Aguirre le parecía un tipo muy divertido.

El árbitro que pidió al cuarto árbitro que le llamara "pinche güey"

Aguirre puede convertirse en una auténtica pesadilla para los árbitros durante los partidos. Iturralde González recordó en 2026 que el mexicano no paraba de discutir con el cuarto árbitro durante un partido en Valladolid. Cansado de las protestas, le pidió por el pinganillo que le dijera a Aguirre: "Dile que es un pinche güey y que se calle". Funcionó: se lo dijeron, Aguirre comenzó a reírse, levantó la mano y se sentó, tal y como recoge la Cadena SER

El móvil que sonó en plena rueda de prensa

Después de que el Mallorca se clasificara para la final de Copa en 2024, Aguirre estaba atendiendo a los medios cuando le sonó el teléfono. Lejos de ponerse nervioso, pidió disculpas, contestó y dijo: "Patxi, termino la rueda de prensa y salgo a la puerta... te llamo y me buscas". La sala rompió a reír y el técnico retomó después la explicación sobre la tanda de penaltis.

Tiene su particular guerra contra los móviles, es un hecho.

"No es lo mismo huele a traste..."

En otra rueda de prensa del Mallorca, un periodista le recordó a Aguirre algo que había dicho. El mexicano aprovechó para sacar su particular sentido del humor: "¿Lo dije o lo di a entender? No es lo mismo huele a traste... que atrás te huele". Las risas fueron inmediatas y, cuando el periodista le pidió que explicara el juego de palabras, Aguirre prefirió no hacerlo.

El día que se puso a medir cuánto habían engordado los periodistas

En una rueda de prensa con México, Aguirre empezó a bromear directamente con los periodistas. A uno le dijo "has engordado, Enrique", mientras que a otro le soltó justo lo contrario: "tú sí has adelgazado, sinvergüenza". Después siguió con las bromas y llegó a decirle a otro reportero: "No te arrugas, eh Ramos, no te hagas wey".

El jugador que estaba "enojado con la vida" y su pasión por el Whisky

En una rueda de prensa con el Leganés, Aguirre explicó cómo detectaba que uno de sus futbolistas no estaba bien. "Hoy hubo un caso, un jugador como si estuviera enojado con la vida", contó. Se acercó, le preguntó qué le pasaba, empezó a hablar con él y consiguió que se liberara. Después, según relató, el jugador cambió su actitud durante el entrenamiento.

"No tengo vocación, prefiero ver béisbol"

Quizá sea la mejor paradoja para definir al propio Aguirre. En una entrevista con El País, el mexicano reconoció que no tenía vocación de entrenador y que, de hecho, prefería ver un partido de béisbol antes que uno de fútbol. Incluso contó que su mujer le reprochaba que le faltaba trato con los periodistas.

Y hasta su mujer le preguntó por qué no sacó al Kun

Otra de las historias que contó en aquella entrevista tuvo lugar tras un partido del Atlético de Madrid. La afición había pedido su salida y Aguirre esperaba encontrar apoyo en casa. Sin embargo, su mujer Silvia le recibió con una pregunta demoledora: "¿Por qué no metiste al Kun?". Su respuesta fue muy Aguirre: "No mames. ¿Tú también? ¿Dónde vamos a cenar?", también fue en el país.

El Vasco llega así a Valencia: experiencia, carácter, mucho fútbol y, por lo visto, material de sobra para que las ruedas de prensa de Mestalla tengan también su propia historia.