Alberto Cercós García 23 SEP 2026 - 22:49h.

Enrique Cerezo protagoniza una de las imágenes de la jornada junto con José Ángel Sánchez

Rodrigo Mendoza rechazó salir cedido del Atlético de Madrid

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Mientras el derbi madrileño sigue coleando no absuelto de polémica, Jose Ángel Sánchez y Enrique Cerezo han decidido pasar página. Ambos dirigentes se han reencontrado este miércoles en la XII Gala del Altruismo en Brunete y, lejos de alimentar la tensión generada por la polémica arbitral del Atlético-Real Madrid, se han fundido en un abrazo que dice más que mil comunicados. Cerezo, además, tampoco ha querido echar más gasolina al fuego. Preguntado por todo el revuelo arbitral, el presidente rojiblanco ha sido claro: “A los árbitros hay que protegerlos”. Un mensaje conciliador mientras Real Madrid y Javier Tebas mantienen su particular batalla por el arbitraje. En el Metropolitano, al menos, intentan bajar el volumen pese a las continuas publicaciones en redes sociales sobre el tema.