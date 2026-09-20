Joaquín Anduro 20 SEP 2026 - 18:51h.

Mourinho rajó de lo lindo tras la derrota del Real Madrid ante el Atlético

El uno por uno y notas del Real Madrid en el derbi ante el Atlético con siete suspensos y dos señalados

Compartir







El Real Madrid ha caído derrotado por 2-1 ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano en un derbi cargado de tensión y polémica en el que los madridistas reclamaron las dos posibles expulsiones del Cuti Romero y Kang In Lee antes de la roja que vio Dean Huijsen y que decantó el encuentro. José Mourinho rajó como en sus viejos tiempos en sala de prensa sacando una imagen de las acciones mencionadas en un folio y señalando al "pobre" Ortiz Arias por haberle podido la presión y a Trujillo Suárez, árbitro VAR, por su historial con los blancos.

Las quejas de José Mourinho por el arbitraje del derbi

Análisis arbitral: "Podríamos ahorrarnos la conferencia de prensa porque la acción del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. A las dificultades que hemos tenido después 11 contra 10 nos podemos imaginar lo que serían 50 minutos 11 contra 9. Por lo tanto, me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores, que lo han dado todo y han hecho un primer tiempo de gran clase y personalidad. El partido era para irse perfectamente para ganarlo en el segundo tiempo. Quien tiene que estar feliz además de la afición del Atlético, porque se llevan los puntos es el Comité que designa a los árbitros. Ha sido todo muy extraño. Lo primero es que una semana antes ya se sabe quién es el árbitro cuando, según dicen, es 24 horas antes. Después se mete un árbitro que, a los 41 años no tiene internacionalidades, no será porque es un gran árbitro. Después, el pobre, ha venido aquí y no ha podido con la presión que es una presión de los años 80 que quizás se ve poco en los días de hoy. Y, después, el señor Trujillo que ha sido el VAR y lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamad a la segunda que es todavía mayor que la primera, este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid. Sin ir más lejos, el año pasado con la Real en Copa, Osasuna, Girona... es un VAR que tiene mucha historia y, si al pobre árbitro, se puede decir sin experiencia ni dimensión para venir a un derbi, este señor no tiene presión porque en Las Rozas no hay presión. O la presión que nosotros no sabemos. Pero me gustaría mucho salir de aquí hoy obviamente con la victoria, pero, al perder, sin tener que hablar. Ya estoy aquí desde hace tres meses y pienso que habéis entendido que no me gusta en esta dirección pero dos rojas contra el Elche y después ganamos, dos rojas hoy... ya un poco más difícil. Y esta combinación de un pobre árbitro que sólo ha hecho partidos pequeñitos y el señor VAR con una gran historia. Enhorabuena al Comité de designación arbitral".

Expulsión de Dean Huijsen: La expulsión de Huijsen te confieso que todavía no la he visto en la TV y estaba muy lejos de mí para yo poder tener juicio. No lo sé, me dicen en el vestuario que la falta empieza fuera del área y, si es así, es falta y expulsión y 0-0. Si es dentro, es penalti y, si hay una actitud obvia de tirar de la camiseta en ese caso sí sería expulsión. Pero todo esto es en el segundo tiempo y, en el primero, hablamos de un derbi de 11 contra 9. El segundo ha sido de 11 contra 10 y se han visto las dificultades y que los jugadores ha tenido que dar todo lo que tenían para poder competir. Imagínense 11 contra 9, no hay milagros en el fútbol. Ya podemos imaginar cómo acababa".