Joaquín Anduro 19 SEP 2026 - 16:35h.

José Mourinho valora su experiencia en los derbis y alaba a Simeone

Mourinho critica el calendario y las comparaciones con el Barça: "Es difícil escuchar algo positivo del Real Madrid"

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El primer gran partido de la segunda etapa de José Mourinho al frente del Real Madrid llega este domingo con el derbi del Riyadh Air Metropolitano y su reencuentro con Diego Pablo Simeone. Tras los elogios del argentino, el portugués ha querido refrendar su cariño también por el Cholo enterrando una vieja polémica y haciendo un análisis de lo que significan los derbis y cuál le ha impactado más en su carrera.

José Mourinho, sobre Simeone y el derbi Atlético-Real Madrid

Qué es un derbi y cómo se afronta: "Un derbi tiene siempre algo más. Los derbis son historia, cultura, son pasión de los aficionados y los jugadores y entrenadores lo mismo que algunos no tengan gran conexión de muchos años con los clubes pero rápidamente entienden lo que significa. Pero, además de esto, es un partido de campeonato, de tres puntos y también tiene que servir con este pragmatismo de que son tres puntos los que se juegan".

Desconexiones del Real Madrid y malos resultados en los derbis de los últimos años: "No sé si lo voy a conseguir. La intención es esa, la mía y la de los jugadores. No sé si como entrenador lo voy a conseguir o los jugadores pero la intención es esa. Ha tocado en un punto de tantos partidos seguidos pero hemos intentado encontrar algún día o periodos para trabajar cosas que mejorar. Es un proceso. Si hay gente que entrena sus clubes por uno, dos, tres o cinco o 10 años seguidos y se habla siempre de procesos, evolución o tiempo para trabajar y mejorar, imagínate nosotros que llevamos juntos pocos meses. Hemos jugado siete partidos y hay que mejorar pero hay que conseguir también resultados y para eso trabajamos. Hemos trabajado ayer y hoy porque obviamente que existen cosas que tenemos que mejorar y tenemos mucha confianza en nosotros pero también tenemos la humildad de saber que tenemos que trabajar para mejorar".

Nueva hora de la rueda de prensa después de Simeone: "Yo ni sabía a qué hora tenía Simeone su rueda de prensa. No. Por la mañana no nos venía bien porque teníamos trabajo que hacer abajo y reuniones con jugadores. Después del entrenamiento ha salido al esprint para intentar ver el máximo del partido del juvenil. ¿Por qué motivo iba a sacar ventaja de hablar antes o después de Diego? No".

Partido especial para Vinicius: "Pienso que para todos de igual manera. No lo sé, a lo mejor los jugadores que llevan más tiempo en el Real Madrid, delante de ese histórico récord negativo que habéis hablado antes, a lo mejor tiene algo más pero no creo. Creo que estamos todos juntos, todos consciente de la dificultad del partido y de que es un derbi, es cultura e historia del fútbol y la ciudad. El partido es igual de importante para Vini como para cualquiera de nosotros".

Nivel de la plantilla del Atlético: "No quiero comparar, no me pidas comparar plantilla con plantilla o a Oblak con Courtois o Romero con Rüdiger. No voy por ahí. A lo que voy es que es una plantilla fuerte, con muchas soluciones, con un entrenador que sabe lo que quiere con jugadores que le gustan y son su cara y su ADN. Muchos años de trabajo y es un equipo que, para mí, les miro y considero que estarán ahí luchando por el campeonato. Así los miro".

Motivación de un clásico o un derbi: "Me motiva cada día. Yo entiendo que lo dices con respeto y también lo quiero responder con respeto. Cuando dices en este momento de mi carrera, del primer día al último, va a ser siempre igual. No es la edad, la experiencia o los años de carrera lo que me hace cambiar mi modo de ser o estar. Me motiva tanto jugar la próxima jornada con el Villarreal que un Clásico o un derbi, me da exactamente igual a nivel de motivación. Los Clásicos y derbis son cultura e historia, hacen parte de la historia y, por eso, tienen algo más. Pero, cuando hablas de motivación... motivación es cada día".

Qué derbi le ha impactado más a Mourinho: "Es difícil decirlo porque, cuando tú vistes la camiseta de un club, pasas inmediatamente a sentir como aficionado y a sentir el significado de todo esto. No hay un derbi que tú vayas por la calle la semana antes y que alguien no te diga 'vamos a matar a la Juve, vamos a matar...", es una situación que, o te aíslas y no tienes contacto con el mundo exterior, o captas y el mensaje llega. Y todos ellos son derbis especiales. Lo que me ha sorprendido más por lo inesperado ha sido el Milan-Inter porque pensaba que era un derbi con un poco de odio y me ha sorprendido porque tienne buena relación, son amigos. El problema está un poco más al norte y no me lo esperaba. Llegué al primer Inter-Milan y la gente por la calle, señores y señoras de la mano, papás con los hijos y uno con cada camiseta... me ha sorprendido porque en Portugal es misión imposible y en Turquía no te hablo...".

Palabras en 2014 sobre que Simeone no había ganado una Champions: "Mira, se dicen tantas tonterías durante tu carrera... que si vas atrás y atrás no hay uno de nosotros, de todos nosotros, que no digamos sus tonterías, cosas del momento influenciados por el momento, a veces estratégicamente... pero, al final, o respetas o no respetas. Para mí, el día que me han contactado a preguntar si podía hablar de Diego en su documental unos años atrás no me lo pensé un minuto. Él sabe perfectamente lo que siento y lo que pienso y ahí está. Rivales otra vez pero compañeros de guerra".

Derrota del año pasado en el Metropolitano y si son más de tres puntos como punto de inflexión: "Yo no soy pesimista, no quiero pensar ni para bien ni para mal. Tú, como periodista, haces la preguntas para bien y para mal y yo, como entrenador, no te respondo para mal, sólo para bien. Y espero que vaya bien".