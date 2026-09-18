Joaquín Anduro 18 SEP 2026 - 17:38h.

Dean Huijsen regresa a la Selección Española tras su mejora con Mou

Dean Huijsen cumple su sueño y emula a Sergio Ramos: “Jugaba con sus botas porque quería ser como él”

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Este viernes, Luis de la Fuente ha dado a conocer su primera convocatoria para la Selección Española tras la conquista del Mundial y lo ha hecho con la vuelta de Dean Huijsen como una de las cuatro novedades. El central del Real Madrid ha dado un paso adelante en esta temporada, rayando a un gran nivel, y tanto el seleccionador español como José Mourinho han sabido bien qué tecla tocar para que el malagueño recupere su fútbol.

En sala de prensa, De la Fuente ha explicado así los motivos por los que el zaguero ha recuperado su sitio con España: "Le estamos viendo muy bien porque por eso apostamos por él, pero es que el mundo del fútbol tiene constantes altibajos. Es verdad que el que tiene esos picos que se pronuncian menos y mantiene un equilibrio, rinde mejor, diríamos que es el futbolista más regular. Pero en el fútbol tienes picos arriba y, a veces, más abajo. Insisto, el futbolista tiene que entender que en la competencia mejora y, en la competencia con sus compañeros, tiene que respetar que en determinados momentos haya otros que pueden estar mejor o que nosotros entendamos que están mejor".

"Pero nosotros, lo que siempre he dicho, es que aquí la única motivación que tenemos nosotros es la deportiva. Buscar un equipo siempre lo más competitivo posible para intentar ganar, porque, si no, flaco favor nos estaríamos haciendo a nosotros mismos. Entonces, Dean tiene que entender, como otros, que tiene que trabajar como trabaja ahora y está muy bien, pero siempre pensando para ser un poquito mejor cada día. Y así será muy bueno para él y para nosotros también, para la Selección y para su club. Sabiendo también que es que hay una gran competencia en todas las demarcaciones, pero es que venimos del Mundial donde los dos centrales han sido considerados los dos centrales mejores del mundo. Entonces, sabemos que, el que llame a esa puerta, tiene que ir empujándola bien. Entonces, eso es bueno para todos", declaró el seleccionador español.

Los elogios cruzados de Dean Huijsen y José Mourinho

Hace unas semanas, tras el Real Madrid-Málaga, José Mourinho también elogió a Huijsen explicando qué necesitaba de él: "Yo no quiero comparar con el año pasado, no conozco muy bien la dinámica. En un central me gusta mucho que tenga calidad con balón y que tengamos confianza para construir desde atrás y la capacidad de hacer pases entre líneas que normalmente los jugadores del centro del campo tienen esa capacidad, pero para mí continúa siendo la cosa más importante en un central la contundencia y la seguridad, la capacidad de ganar duelos y de dar al equipo confianza de que tenemos dos hombres ahí atrás. Ha evolucionado bastante en poquísimo tiempo".

"Obviamente, tengo que ver el partido mejor en casa, tranquilo, pero tengo la sensación de que ha fallado un pase entre líneas que los jugadores del Málaga cerraron por dentro y, después, completamente dominador en los duelos, coberturas... y esta es la dirección. Me gustan los centrales que defienden bien. Si después puede ser también guapo y guapo con balón, perfecto, pero primero tienes que defender y él está creciendo en este aspecto. En estos tres primeros partidos de campeonato que ha hecho, he visto una buena evolución. Y, después, el compañero de al lado también ayudó. Tanto Konaté como Antonio ayudan", analizó Mou.

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Unas palabras a las que respondió el propio Huijsen con los consejos de un Mourinho con el que también coincidió en la Roma: "Estoy en buena forma y creo que estoy jugando bien. También se lo debo a Mourinho, él está muy encima de mí y hago todo lo que puedo. Mourinho me pide lo mismo que todos los entrenadores: agresividad, intercepciones y ganar duelos individuales. Me pone mucha presión y creo que eso me beneficia. Nos conocemos de antes y me dio la oportunidad de dar un verdadero salto en el fútbol profesional, siempre le estaré agradecido por eso".