Javi Rayo 18 SEP 2026 - 12:50h.

Florentino Pérez, en Ceuta tras la polémica de Mbappé, Vinicius y Konaté

Marcos Llorente se pronuncia sobre la polémica de Ceuta y el gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté

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Florentino Pérez ha estado este viernes en Ceuta cumpliendo así la promesa que le hizo a la peña madridista de la ciudad tras el polémico gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté no poniéndose las camisetas en apoyo al pueblo ceutí. El presidente del Real Madrid se ha dado un baño de masas con las decenas de aficionados que esperaban su visita para después firmar en el libro de la ciudad. Posteriormente, ha remarcado que su visita no tiene nada que ver con el gesto de sus jugadores y que estaba planeada de antes.

Puedes ver los mejores momentos reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.