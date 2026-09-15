Ángel Cotán 15 SEP 2026 - 22:12h.

Las imágenes están dando que hablar entre los aficionados nacionales

Alineaciones confirmadas de Elche y Real Madrid en la jornada 6 de LALIGA

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Al igual que en el resto de encuentros de esta semana en LALIGA EA Sports, tanto Elche CF como Real Madrid mostraron su apoyo a Ceuta. Los futbolistas de ambos equipos saltaron al verde del Martínez Valero con camisetas de apoyo al pueblo ceutí, aunque como captaron las cámaras de El Chiringuito, tres futbolistas merengues se unieron a esta iniciativa... a medias.

Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Ibrahima Konaté decidieron remangarse las camisetas y rápidamente se las quitaron. Las imágenes de la REF Cam de Gil Manzano también captó un momento que está dando que hablar.

Oleada de críticas contra Vinicius, Mbappé y Konaté en Elche

Los tres futbolistas del Real Madrid saltaron al verde ilicitano con la camiseta remangada y ocultando el mensaje "Todos somos Caballas". Tras lo sucedido el pasado lunes en La Cerámica y las críticas que recibió Ez Abde en sus perfiles oficiales, ahora Vinicius, Mbappé y Konaté están en el foco para muchos aficionados.

Estos son algunos de los ejemplos:

Ez Abde también recibió críticas en Marruecos

La aparición del jugador marroquí del Real Betis Abdessamad Ezzalzouli, conocido como Abde, junto a su equipo luciendo una camiseta con un mensaje de apoyo a Ceuta desató una ola de críticas en redes y medios en Marruecos. "Abde luce una camiseta de apoyo a la 'Ceuta ocupada' a petición del Real Betis", tituló el medio deportivo marroquí Elbotola, que consideró que la iniciativa forma parte de una campaña "liderada por España que mezcla deporte y política".

Ezzalzouli apareció este domingo, durante el partido del Betis contra el Villarreal, junto a sus compañeros con una camiseta en la que podía leerse "Todos somos caballas", en referencia a los habitantes de Ceuta, en una muestra de solidaridad del equipo sevillano con la ciudad española tras la crisis desatada a raíz de la entrada masiva irregular de personas los días 30 y 31 de julio.

El diario Le360 consideró que el de Abde "no es un gesto menor" y señaló que, "entre la libertad de conciencia, los derechos laborales y las normas del fútbol", el jugador podría haber optado por no llevar la camiseta.

"Estos mensajes no sólo contribuyen al apoyo incondicional a la identidad española de Ceuta y al discurso de victimización difundido por el gobernador local y la mayoría de los partidos políticos, sino que también ayudan a extender esta campaña histérica de ataques contra Marruecos a ámbitos ajenos a la esfera política", afirmó el medio.

Por su parte, Akhbarona se refirió a los insultos y críticas dirigidos contra el futbolista y calificó la reacción como una "campaña de insultos sin precedentes". El medio también señaló que algunos internautas reclamaron a la Federación Real Marroquí de Fútbol que no vuelva a convocar a Ezzalzouli con la selección.

"(El seleccionador, Mohamed) Wahbi no debería convocarlo de forma permanente a la selección nacional", escribió uno de los internautas citados por el medio. Otros comentarios, sin embargo, interpretaron la participación de Abde como una consecuencia de sus obligaciones contractuales con el club español. "El error no es de Ezzalzouli. Está sujeto a un contrato que le obliga a vestir la camiseta de su equipo", escribió otro usuario.